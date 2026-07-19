Un periódico catalán: Francia ha sufrido una humillación... y Mbappé ha suscitado una nueva polémica

La selección francesa cerró la era de Didier Deschamps con una humillante derrota 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Así lo calificó el diario catalán «Sport», que habló de una «catástrofe total» para los «Gallos» tras encajar cuatro goles en la primera parte, lo que mostró «una desconexión total y falta de espíritu de lucha».

El rotativo añadió que el partido comenzó con un colapso francés, antes de que Deschamps, tras cuatro cambios, intentara enderezar el rumbo en la segunda parte y reconociera después que hubiera querido hacer ocho sustituciones.

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Deschamps lo calificó de «catastrófico» y dijo que prefería no jugar el partido por el tercer puesto.

El centrocampista Adrien Rabiot criticó el juego del equipo y calificó algunas actuaciones de la primera parte como «inaceptables»; en el descanso los jugadores pidieron mostrar dignidad, lo que mejoró en la segunda parte.

El capitán Kylian Mbappé, autor de 10 goles en el torneo, admitió los errores pero recordó: «Somos humanos».

Además, generó polémica al aparecer sonriendo junto al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, en el descanso, cuando Francia perdía 4-0, según el periódico catalán.