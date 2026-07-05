Un periódico argentino destaca un «hecho sorprendente» que podría producirse en el partido entre Egipto y Argentina

El diario argentino «Olé» destaca una situación excepcional que podría darse en el partido entre Egipto y Argentina del martes, en los octavos de final del Mundial, calificándola de «sorprendente».

En un reportaje publicado dos días antes del partido, el diario afirmó que Salah, capitán de los Faraones, podría arrebatarle a su entrenador, Hossam Hassan, el título de máximo goleador histórico de Egipto durante el encuentro.

«Salah está a un gol de igualar el récord de máximo goleador de Egipto y, de lograrlo, arrebataría el título a su actual entrenador», añadió.

Hasta ahora ha marcado 68 goles con Egipto, uno menos que su técnico, Hossam Hassan. mientras que dos lo convertirían en el máximo goleador histórico de Egipto.

«Olé» lo calificó de «situación curiosa» y añadió: «Ojalá no ocurra desde la óptica argentina, pues podría arrebatarle un récord asombroso a su propio entrenador».

El jugador, de 34 años, ha disputado cuatro partidos, marcando un gol y dando dos asistencias: jugó 76 minutos en el 1-1 contra Bélgica, 85 minutos en la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda, donde marcó su único gol; 57 minutos en el 1-1 ante Irán, y los 120 completos frente a Australia, partido que Egipto ganó 4-2 en los penaltis y en el que él anotó el tercer tanto.

«Olé» recordó que Salah, exdelantero del Liverpool con más de 300 goles en clubes, se medirá a Argentina en su prueba más dura, quizá en su último Mundial.

Tras vencer a Australia, el jugador se mostró cauteloso sobre el duelo con Argentina, consciente de la exigencia que supone enfrentar al campeón.