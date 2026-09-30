«Casi me vuelvo loco», dijo un aliviado Dick Schreuder tras el pitido final. El motivo de las emociones del entrenador del NEC Nimega fue Emre Mor. El extremo turco, que en 2017 había pasado por casi diez millones de euros desde su país de nacimiento, Dinamarca, al Borussia Dortmund, ya había sacado de quicio a varios de sus entrenadores a lo largo de su carrera con indisciplinas y ligereza deportiva. Pero probablemente nunca de una manera tan surrealista como en la noche del 11 de agosto.

El club neerlandés, sensacional tercer clasificado de la Eredivisie el año pasado, recibía al Olympiacos de El Pireo en la tercera ronda de la fase previa de la Champions League; casualmente, uno de los exclubes de Mor. El partido de ida terminó 0-0 y el duelo decisivo en De Goffert comenzó con un contratiempo para los locales: el extremo Sami Ouaissa tuvo que dejar el campo lesionado tras algo más de media hora.

Mor debía entrar por él. Y además de inmediato, claro. Sin embargo, pasaron exactamente dos minutos y 49 segundos hasta que Mor pisó el campo. Porque no conseguía quitarse el pendiente de la oreja.

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Emre Mor en el NEC Nimega: curioso incidente con un pendiente antes del gol del héroe

Sí, han oído bien: Mor estaba en la banda, rodeado por gran parte del agitado banquillo del Nimega, incluido el técnico Schreuder, y trasteando con la oreja del ya entonces futbolista de 29 años. Schreuder estaba completamente desesperado.

«Al final quise arrancárselo yo mismo. La semana pasada se le permitió jugar con un esparadrapo encima. A este nivel es terrible jugar tanto tiempo en inferioridad numérica. Esto de verdad tiene que cambiar», dijo más tarde. Alex Pastoor, exentrenador y actual experto televisivo en Ziggo Sport, dijo: «¡Creo que pensó: córtale la oreja entera de una vez!»

En el minuto 30, Mor entró por fin al partido con las dos orejas, pero reglamentariamente sin pendiente, y realmente se convirtió en el hombre decisivo. Tras ir perdiendo 0-1, el Nimega forzó la prórroga, y Mor hizo en el 95 el 2-1 definitivo y lo celebró con lágrimas en los ojos. Fue el primer gol de Mor en un partido oficial después de 542 días. Entonces, en febrero de 2025, todavía jugaba para el club turco de primera división Eyüpspor.

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Emre Mor se perdió la temporada 2025/26 completa en el Fenerbahce

Schreuder se mostró conciliador a la vista del incidente del pendiente: «Lo compensó un poco marcando el gol de la victoria». Que retirara del campo al revulsivo, exhausto, diez minutos después de su tanto está relacionado con el difuso historial previo de Mor.

Mor, que tenía contrato con el Fenerbahce, se perdió toda la temporada anterior porque el club de Estambul no lo inscribió para la competición. Sobre los motivos, el Fener guardó silencio. Periodistas turcos informaron de un problema estomacal.

Mor, de 1,69 metros y gran regate, ha anunciado que quiere hablar en el momento oportuno sobre su difícil etapa reciente. Después de la noche contra el Olympiacos, disfrutó sobre todo de una atención a la que estaba acostumbrado al inicio de su carrera, pero que hacía mucho tiempo que no sentía.

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«Argentina tiene la mano de Dios, nosotros tenemos la oreja de Mor»

«Es con lo que sueña uno como futbolista, especialmente en mi situación. No han sido dos años fáciles para mí», dijo Mor. «Que luego me metan en un partido tan importante y marque el gol de la victoria... creo que ni se puede expresar con palabras lo bien que se siente.»

¿Y lo del pendiente? «Le dije al entrenador: lo siento, nunca había oído que no se puede tapar el pendiente con cinta adhesiva», explicó el internacional en 15 ocasiones. «No podía sacármelo, así que simplemente me lo arranqué de la oreja. Sangró, pero está todo bien.»

Mor también explicó por qué llevaba el pendiente para jugar: «No lo llevo porque me parezca bonito. Es algo de Japón o China que se supone que ayuda a dormir». El periodista Marcel Rözer resumió así la noche en su columna para el diario regional De Gelderlander: «Argentina tiene la mano de Dios, nosotros tenemos la oreja de Mor».

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¿Cómo acabó Emre Mor en los Países Bajos, en el NEC Nimega?

Pero ¿cómo acabó Mor, que tras su salida del BVB jugó también en el Celta de Vigo, Galatasaray y Fatih Karagümrük, en el este de los Países Bajos? Llegó al mercado como agente libre después de que el Fenerbahce no le renovara el contrato. Así que el agente Nima Modyr tuvo que hacer campaña por Mor, y lo hizo con Carlos Aalbers, director técnico del NEC desde 2022.

«Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo», dijo el hombre de 62 años sobre su relación con Modry. «Hablamos por teléfono y Nima me explicó la situación de Emre. Debido a circunstancias personales, llevaba ya bastante tiempo alejado del fútbol.» A continuación, el Nimega invitó a Mor a hacer una prueba. «Hablamos a fondo sobre Emre. Después hicimos una videollamada con él. Dick Schreuder habló con él mientras estaba de vacaciones en Marbella. Por supuesto, todo el mundo conoce a Emre, pero su carrera estaba en una dinámica descendente. Veremos si podemos volver a cambiar esa tendencia y si podemos ayudarnos mutuamente.»

Mor se entrenó con el equipo y disputó amistosos como extremo derecho. En su primera aparición, de 20 minutos, contra el club amateur De Treffers, dio la asistencia del 1-1 definitivo. Poco después, contra el Duisburgo, Mor fue titular. Eso fue suficiente para los responsables. Mor firmó un contrato hasta 2028.

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«Cualidades extraordinarias»: Emre Mor, lesionado en Nimega

«Estoy muy agradecido al club. Quieren hacerme feliz otra vez, eso era lo más importante», dijo Mor. «No voy a negociar por dinero. El dinero me da completamente igual. Perdón por decirlo tan directamente. Solo quiero volver a disfrutar, el club me está apoyando en eso. Todos están detrás de mí y eso sienta bien.» También Aalbers celebró: «Emre tiene cualidades extraordinarias. Jugadores de su calibre normalmente son inalcanzables para nosotros.»

Sin embargo, el Nimega todavía no se ha beneficiado demasiado de las capacidades de Mor. El club revelación del año pasado arrancó flojo el nuevo año. En la liga, tras tres derrotas en siete partidos, solo figura en la undécima plaza, y el debut en la fase de liga de la Europa League (en los playoffs de la Champions cayó ante el Bodö/Glimt) salió mal con un 0-5 en casa de la Juventus de Turín.

Eso también tiene que ver con los grandes problemas de lesiones que sufre el club. También afectan a Mor, que una vez fue baja por enfermedad y en dos ocasiones se ausentó por las secuelas de unas cargas de trabajo todavía poco habituales para él. «El entrenador me exige mucho físicamente y llevo un año entero sin jugar, por eso tengo que ir paso a paso», dijo.

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A Emre Mor le faltaron a menudo mentalidad y estabilidad física

Actualmente, Mor está de baja por una lesión en la ingle, que previsiblemente lo mantendrá fuera de combate hasta mediados de octubre. Es especialmente molesto para él, ya que durante el largo parón de selecciones habría podido trabajar a fondo su estado físico. Ahora eso solo será posible de manera limitada.

«Para él ya no se trata del dinero, eso ya no es un obstáculo», había dicho el entrenador Schreuder a comienzos de julio, cuando Mor hizo la prueba con él. «Quizá sea exactamente eso lo que le dé la tranquilidad necesaria para volver a jugar con libertad.» Sin embargo, en los últimos años ya habían albergado esperanzas como esa otros entrenadores antes que Schreuder, empezando por Thomas Tuchel en Dortmund y Juan Carlos Unzué en Vigo.

Pero casi nadie logró inculcarle a Mor, señalado desde muy pronto como el «Messi turco», la mentalidad adecuada y la estabilidad física. Mor tiene cualidades con las que podría marcar diferencias. Pero con demasiada frecuencia le faltaron los elementos básicos del juego colectivo en el fútbol: disciplina táctica, perseverancia, aplicación, pero también sentido del espacio, toma de decisiones y, sencillamente, realismo.

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¿Emre Mor, «solo un perdedor que lo ha intentado una vez más»?

«Espero que este gol sea el punto de inflexión que ahora voy a disfrutar», dijo Mor aquella noche del 11 de agosto. Ahora suma siete partidos y 236 minutos, y en lugar de otro gol ha añadido una asistencia. Solo ha sido titular una vez, y en la liga todavía nunca.

«Un ganador es solo un perdedor que lo ha intentado una vez más», escribió Mor en Instagram tras fichar por el ya noveno club profesional distinto de su carrera. Si el próximo intento de Mor traerá realmente el esperado punto de inflexión, es algo que por ahora no se puede prever. Pero si el incidente del pendiente acaba siendo el capítulo más ruidoso en Nimega, encajaría bastante bien con la colorida trayectoria de Mor.

Emre Mor: los datos de rendimiento de su carrera