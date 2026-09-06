Un penalti inolvidable: un árbitro inglés para el duelo entre el Real Madrid y el Inter en la Champions League

El Real Madrid comienza su andadura en la Liga de Campeones de Europa ante el Inter de Milán, en un partido dirigido por el árbitro inglés Michael Oliver, la tarde del martes en el estadio Santiago Bernabéu.

Oliver es uno de los árbitros más destacados del continente, y esta es la sexta vez que dirige un partido del conjunto blanco en las competiciones europeas, con un historial que se inclina claramente a favor del Real Madrid.

Según el diario español «Marca», el Real Madrid solo ha perdido una vez en los cinco partidos anteriores que ha dirigido Oliver.

El árbitro inglés había dirigido el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt en la Supercopa de Europa de 2022 (2-0), el partido entre el Braga y el Real Madrid en la fase de grupos de la temporada 2023-2024 (1-2), el enfrentamiento entre el Olympiacos y el Real Madrid en la pasada edición (3-4), además del partido que el conjunto blanco perdió ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la temporada 2025-2026 por un resultado de (1-2).

Sin embargo, el partido entre el Real Madrid y la Juventus en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2017-2018 sigue siendo el enfrentamiento en el que el nombre de Oliver quedó ligado de forma permanente a la historia moderna del Real Madrid.

Aquella noche, con el partido acercándose a la prórroga, y después de que la clasificación quedara amenazada tras la ventaja de la Juventus por 3-0, el árbitro inglés señaló un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 93, tras una falta de Benatia sobre Lucas Vázquez, en una decisión que desató una tormenta de polémica.

Cristiano Ronaldo marcó el penalti, para llevar al Real Madrid a la clasificación a las semifinales.

La decisión provocó una reacción de furia por parte de la Juventus, después de que Gianluigi Buffon se lanzara hacia el árbitro antes de recibir la tarjeta roja, y luego le dirigiera duras críticas en la zona mixta tras el partido.

Esto provocó que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol impusiera una sanción al portero, y además Oliver se convirtió en objetivo de una campaña de acoso que la propia UEFA condenó, cuyas repercusiones alcanzaron a su familia, siendo aquel un capítulo polémico e inolvidable de su trayectoria.



Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de «Kooora»