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En Polonia se ha producido un incidente de lo más insólito. Durante el partido de tercera división entre el Stal Stalowa Wola y el segundo equipo del Legia de Varsovia, un espectador entró en el campo con un patinete eléctrico.

El incidente ocurrió el viernes por la noche, en el tiempo añadido y con 3-2 a favor del equipo local. En las imágenes de televisión se ve cómo un hombre circula aparentemente sin impedimentos por el césped en un patinete eléctrico. El partido tuvo que interrumpirse mientras el personal de seguridad intentaba detenerlo.

«Estamos viendo unas escenas muy poco habituales sobre el césped en Stalowa Wola. Me pregunto cómo se puede interpretar esto. Me parece que se trata de la irrupción de un aficionado como nunca había visto, y además en un patinete eléctrico. Creo que nunca había ocurrido algo así», afirmó Adam Delimat en PZPN+, también muy sorprendido.

Por suerte, el partido pudo reanudarse después de que las autoridades expulsaran al intruso del campo. No quedó claro si el espectador fue detenido después. Las imágenes de televisión no mostraron cómo abandonó el terreno de juego. Tampoco se disponía inicialmente de más información sobre las posibles consecuencias para el intruso.

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En lo deportivo, el partido terminó con una victoria por 3-2 del Stal Stalowa Wola. El Legia ganaba 2-0 al descanso, pero los goles de Maciej Sliwa, Jakub Jelen y Maksymilian Hebel dieron la vuelta al marcador a favor de los locales.