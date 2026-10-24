"Un paso previsible": Marruecos abre la puerta a concesiones excepcionales antes del Mundial 2030

Marruecos ha aprobado un paquete de exenciones y ventajas fiscales a favor de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y de los organismos que participan en la organización del Mundial 2030, que acogerá junto a España y Portugal, en el marco de los preparativos tempranos del torneo.

Según el diario español Sport, el proyecto de ley de presupuestos de Marruecos para 2027, aprobado por el Parlamento el viernes, incluye el régimen fiscal específico del torneo, con exenciones del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el valor añadido, además de medidas relacionadas con las importaciones.

Entre las entidades beneficiarias figuran la FIFA y sus filiales, ya tengan sus sedes dentro o fuera de Marruecos, así como las entidades y los organismos vinculados a la organización del torneo.

Las ventajas no se limitan a las instituciones deportivas, ya que incluyen exenciones de impuestos sobre determinados ingresos, bonificaciones e indemnizaciones relacionados con el torneo, de los que se beneficiarán los jugadores no residentes y las personas que se trasladen a Marruecos para trabajar en la organización del Mundial, además de los voluntarios que participen en los preparativos.

Está previsto que estas medidas empiecen a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027, y que algunas de ellas sigan vigentes hasta finales de 2032, abarcando así las distintas fases de preparación y organización del torneo.

Marruecos, España y Portugal acogerán la fase final del Mundial 2030, mientras que se disputarán partidos inaugurales de las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay en sus respectivos países, en conmemoración del centenario de la primera edición del torneo, que acogió Uruguay en 1930.

Este paso no constituye un precedente en la historia del Mundial, ya que países anfitriones anteriores, entre ellos Sudáfrica, Brasil, Rusia y Catar, ya habían aprobado ventajas y exenciones fiscales a favor de la FIFA y de las entidades que participaron en la organización del torneo.