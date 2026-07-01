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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un paso más allá... La FIFA recurre a los tribunales por los casos de racismo en el Mundial

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¿Qué pasó en la fase de grupos?

El servicio de protección de redes sociales de la FIFA ha detectado un alud de mensajes de odio durante la fase de grupos del Mundial.

Los sistemas de seguimiento de la FIFA detectaron cerca de 89 000 publicaciones y comentarios ofensivos en varias redes sociales, Más de una décima parte (11 %) tenía motivos racistas, la mayor proporción del contenido ofensivo.

La FIFA advierte que esta cifra supera en un 3 % los datos del Mundial de Catar 2022, lo que confirma un aumento constante de la amenaza contra la seguridad y la salud mental de los jugadores.

De los seis millones de publicaciones analizadas automáticamente, 225 000 se investigaron a fondo. Como resultado, se eliminaron más de 89 000 contenidos ofensivos y se ocultaron de forma preventiva 181 000 comentarios de odio.

Además, se identificaron 1 000 cuentas sospechosas para investigación adicional y se recopilaron pruebas digitales para las autoridades.

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Además, el servicio de protección ha confirmado más de 100 casos con fundamentos legales suficientes y los remitirá a la justicia para presentar demandas, recordando que el espacio digital no está exento de responsabilidad.

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