Un paso hacia el trono: Salem Al-Dossari hace historia para Arabia Saudí en el Mundial

Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, hizo historia al salir de titular contra Cabo Verde.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde en minutos en el estadio NRG de Houston, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El seleccionador griego, Georgios Donis, lo incluye por tercera vez consecutiva en el once inicial.

Es su noveno partido con Arabia Saudí en un Mundial, lo que lo sitúa como el segundo jugador con más presencias en la historia de la selección en la fase final.

Empata así con Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman y Hussein Abdul Ghani, quienes también suman nueve encuentros mundialistas.

Si Arabia Saudí alcanza los dieciseisavos, el jugador de 34 años disputará su décimo partido y empatará con Mohamed Al-Deayea en el primer puesto.

Ha jugado todos los partidos de la selección en 2018, 2022 y 2026, marcando tres goles, cifra que lo iguala con Sami Al-Jaber como máximo goleador saudí en Mundiales.