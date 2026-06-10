Un paso hacia el regreso a la escena europea... El Barcelona anuncia oficialmente la sorpresa de 2029

El FC Barcelona ha presentado su candidatura ante la UEFA para acoger la final de la Liga de Campeones de 2029 en el Spotify Camp Nou.

El club, en un comunicado oficial, informó que el expediente se presentó junto al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol.

El club asegura que el dossier cumple todos los requisitos técnicos, contractuales e institucionales de la UEFA y confirma la preparación de la ciudad y el estadio para acoger uno de los mayores eventos futbolísticos.

Con esto concluye la primera fase del proceso; en los próximos meses la UEFA evaluará la propuesta antes de elegir el estadio anfitrión.

El club recordó que Barcelona tiene amplia experiencia en eventos internacionales y que el Camp Nou, con su historia y grandes finales, es un escenario emblemático.

Además, el estadio se remodela dentro del proyecto «Espai Barça», lo que lo situará entre los más modernos del mundo en aforo, tecnología y servicios.

La UEFA anunciará el estadio anfitrión en el último trimestre de este año, entre varias candidaturas europeas aún no reveladas.