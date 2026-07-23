El Al-Hilal saudí está cerca de tomar una nueva decisión en el mercado de fichajes de verano, que podría allanar el camino para cerrar uno de los traspasos más esperados: la contratación del francés Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain.

Informaciones periodísticas habían revelado con anterioridad la existencia de contactos verbales entre el Al-Hilal y la directiva del Paris Saint-Germain para sondear la posibilidad de incorporar a Dembélé, aunque las negociaciones no han alcanzado hasta ahora una fase oficial.

Según el periodista de confianza Sacha Tavolieri, la directiva del Al-Hilal ha decidido poner en venta al brasileño Malcom durante el actual periodo de fichajes, tras quedar fuera de los planes del técnico italiano Simone Inzaghi.

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Precisó que el club saudí ya ha comenzado la búsqueda de un nuevo club para Malcom, en el marco de una reestructuración del equipo y para dejar espacio a nuevas caras antes del arranque de la próxima temporada.

Este movimiento indica que el Al-Hilal se prepara para liberar un lugar en la posición de extremo derecho, puesto en el que se desenvuelve bien Ousmane Dembélé, lo que refuerza las especulaciones sobre la posibilidad de que "El Líder" se mueva de forma seria para cerrar el fichaje en el próximo periodo.

Inzaghi busca un extremo que posea velocidad y capacidad para marcar la diferencia en los duelos individuales, características que reúne Dembélé, considerado uno de los jugadores más destacados del Paris Saint-Germain en los últimos años, algo que podría convertir la salida de Malcom en el primer paso hacia la llegada del internacional francés a la Roshn League.