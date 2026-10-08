«Un paso enigmático»: la Federación Marroquí anuncia la salida de Vilda de la selección femenina y ficha a su sustituto

La Federación Marroquí de Fútbol anunció la salida del español Jorge Vilda de la dirección técnica de la selección femenina, después de haber dirigido al equipo durante 3 años.

La Federación Marroquí reveló en un comunicado oficial que el entrenador francés Éric Blahic ha sido nombrado nuevo director de la selección femenina de Marruecos, en sustitución de Jorge Vilda.

La Federación Marroquí no ofreció detalles sobre los motivos de la salida del entrenador español, que condujo a la selección femenina a un logro histórico en el Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

La selección femenina de Marruecos se clasificó entonces para los octavos de final antes de caer eliminada a manos de Francia.

La Federación señaló que la selección femenina disputará dos partidos amistosos ante Uzbekistán los días 9 y 12 de octubre en curso en la capital marroquí.

En la última Copa Africana de Naciones, celebrada el pasado julio, la selección marroquí —que había quedado subcampeona en las dos ediciones anteriores— ocupó el cuarto puesto tras perder en las semifinales ante Camerún, aunque logró clasificarse para el Mundial femenino de Brasil 2027.







