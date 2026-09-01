Un paso audaz: la Federación Española abre un expediente delicado con las jugadoras de la selección

La Real Federación Española de Fútbol se dispone a dar un nuevo paso para apoyar a las jugadoras de la selección nacional, mediante la firma de un acuerdo que les permitirá congelar sus óvulos y facilitar la planificación de la maternidad durante su carrera deportiva, en una iniciativa que busca abordar uno de los principales retos que enfrentan las futbolistas profesionales.

La agencia "Europa Press" confirmó que la federación española está dando los últimos retoques a un acuerdo con una clínica especializada en fertilidad, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de congelar los óvulos a las jugadoras de la selección, lo que les ayudará a compaginar la continuidad en las competiciones deportivas con la planificación de formar una familia en el momento que les convenga.

El paso llega después de que Alexia Putellas, estrella de la selección española, planteara la cuestión de la maternidad y la fertilidad a los responsables de la federación, según recogió Pablo Linde en el diario "El País", señalando que la federación respondió a la petición y comenzó a trabajar para ofrecer este servicio a las jugadoras.

Putellas afirmó, en declaraciones a "El País", que el paso representa un avance importante, explicando que las futbolistas afrontan el reto de tener que seguir practicando deporte al más alto nivel, coincidiendo con el factor de la edad y el reloj biológico, lo que hace que la cuestión de la maternidad sea más compleja para ellas.

Estos avances llegan en paralelo a un acuerdo de colaboración firmado por la Asociación de Futbolistas Españoles con el Hospital Ruber Internacional, perteneciente al grupo Quirónsalud, para ofrecer servicios especializados en medicina reproductiva a los miembros de la asociación y sus familias.

El acuerdo incluye servicios de preservación de la fertilidad, inseminación artificial, fecundación in vitro y diagnóstico genético preimplantacional, además del cribado no invasivo prenatal, con precios preferentes para los miembros de la asociación en lo relativo a la congelación de óvulos.

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, confirmó que el acuerdo se enmarca en el compromiso de la asociación de ofrecer servicios que contribuyan al bienestar de los futbolistas dentro y fuera del terreno de juego, y de ampliar el alcance de la atención para satisfacer las necesidades de los jugadores y sus familias.

Este paso refleja una tendencia creciente en el deporte profesional hacia la protección de la trayectoria profesional de las jugadoras que desean posponer la maternidad, después de que la protección de la fertilidad se convirtiera en parte del debate sobre el futuro del deporte femenino y sobre la necesidad de ofrecer un entorno que permita a las jugadoras planificar su vida familiar sin verse obligadas a sacrificar su carrera deportiva.

La información recibida indica que la federación española se acerca así a establecer un modelo más integral de apoyo a las jugadoras de la selección, de modo que la atención no se limite al aspecto deportivo, sino que se extienda a sus necesidades sanitarias y familiares, en un paso que podría constituir un precedente importante en el fútbol español.