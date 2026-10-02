Parece que la Federación Portuguesa de Fútbol decidió dar marcha atrás ante Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, tras la crisis que se desató en las filas de la selección absoluta durante las últimas horas.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección de Portugal en la capital danesa, Copenhague, anteayer miércoles, tras un desacuerdo con su entrenador Jorge Jesus, debido a su falta de participación en el partido ante Noruega en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El diario español "Marca" aseguró que la Federación Portuguesa de Fútbol trabajará para poner fin a la crisis que estalló recientemente y al desacuerdo surgido entre Ronaldo y Jorge Jesus durante la próxima semana.

La Federación trabajará para poner fin a esa crisis mediante una reunión decisiva que congregará a todas las partes implicadas, encabezadas por el propio Ronaldo, así como por Jorge Jesus.

El periódico explicó que la Federación Portuguesa no desea que esa crisis sea el motivo del final de la carrera internacional de "El Don", después de todo lo que ha aportado a la selección durante los últimos años, pues considera que merece un final acorde a su estatus.

"Marca" señaló el cambio de enfoque de la Federación Portuguesa, que había emitido un comunicado tras la marcha de Ronaldo, en el que subrayaba que la selección se mantenía concentrada, antes de que ese lenguaje cambiara y empezara a pensar en resolver la crisis.

Lo que contribuyó a ello fue la política mediática que se impuso a todos, especialmente a los jugadores, al prohibir de forma definitiva hablar de este asunto, algo que quedó claro en las recientes declaraciones de Renato Veiga, jugador de la selección de Portugal.

La selección portuguesa se prepara actualmente para disputar un partido decisivo contra Noruega, pasado mañana domingo, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en el que necesita ganar para clasificarse a semifinales.

La selección de Portugal lidera el Grupo 4 con 9 puntos, cosechados en 3 victorias ante Gales, Noruega y Dinamarca, con una diferencia de 6 puntos completos sobre las tres selecciones.