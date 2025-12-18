Un paseo hacia la luz: Franz Beckenbauer en el Mundial de Italia - Icons 1990

Incluso hoy, en las celebraciones por los títulos mundiales, sigue existiendo ese momento en el que cualquier festejo, por muy coreografiado que esté, de repente se vuelve anárquico y deja de seguir cualquier guion: Gennaro Gattuso, cuando en 2006, tras el triunfo de la Squadra Azzurra, de pronto recorre el césped del Estadio Olímpico de Berlín solo en calzoncillos, después de haber regalado toda la ropa que le quedaba a los tifosi en las gradas; Iker Casillas, cuando besa en la boca a su entonces novia, la periodista de televisión Sara Carbonero, durante una entrevista marcada como profesional tras el triunfo de España en 2010; los bochornosos momentos en los que el cocinero turco Salt Bae en 2022 en Catar se siente de repente un jugador argentino y les arranca el trofeo de las manos a Lionel Messi y compañía; al menos no llevaba sal.

Y luego está esa escena que se ha grabado en la memoria colectiva, al menos de todos los aficionados alemanes que ya vivían entonces: Franz Beckenbauer, rizos castaños, chaqueta larga y vaporosa, las manos en los bolsillos del pantalón claro y amplio de tela, la medalla de oro al cuello, paseando despacio y abstraído por el césped del Stadio Olimpico, mientras a su alrededor sus jugadores celebran desatados como niños, perseguidos por fotógrafos y cámaras. Un momento íntimo de soledad y calma en medio de la locura colectiva.

Imago

1990: un año en el que para Alemania todo parece posible

"Todo estaba muy lejos. Aunque había tanta euforia y un ambiente tan ruidoso. Yo simplemente estaba en el campo, también notaba que me movía. Pero tenía la sensación de que alguien me empujaba. Alguien me presionaba. Alguien tiraba de mí. ¿Pero qué pensé durante ese tiempo? Ya no lo sé. Probablemente estaba soñando", describió el propio Beckenbauer esos momentos de soledad.

Es el 8 de julio de 1990, Alemania acaba de proclamarse campeona del mundo por tercera vez, como antes solo Brasil e Italia, y la leyenda, el Káiser del fútbol Franz Beckenbauer, se convierte definitivamente en esa última noche mágica del Mundial de 1990 en Italia en la figura de luz del fútbol alemán y en algo así como el presidente secreto de un país que acaba de reencontrarse.

El Mundial se disputa en medio de un año en el que para Alemania y los alemanes todo parece posible. Y Beckenbauer y sus jugadores regalan un verano de felicidad colectiva. El Muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, los dos Estados alemanes están creciendo juntos, al menos en lo que la República Federal de Alemania occidental entiende por crecer juntos. El 3.10.1990, pocos meses después del triunfo de Roma, la RDA se unirá a la República Federal, y tras angustiosos 40 años de separación llegará a su fin el experimento del socialismo realmente existente en suelo alemán. Aunque los jugadores de Alemania Oriental todavía no estaban en Italia, el título se celebra por igual en ambos Estados alemanes. El Mundial de 1990 se percibe como la primera experiencia panalemana, el primer triunfo compartido de una nación separada durante tanto tiempo.

Getty Images

Franz Beckenbauer se convirtió en apenas la segunda persona en ganar el Mundial como jugador y como entrenador

Franz Anton Beckenbauer, de 44 años en aquella noche de Roma, logró en su último partido como seleccionador del equipo alemán lo que antes solo había conseguido el brasileño Mario Zagallo: ser campeón del mundo como jugador y como entrenador. Él, quizá el más improbable de todos los alemanes, desenfadado, ligero, elegante, sensible, volcado en las cosas bellas, es el director de este triunfo. Franz Beckenbauer es un hijo del sol, bendecido con un aura que hace parecer que todo a su alrededor se detiene por un instante cuando entra en una habitación. Campeón del mundo como jugador, campeón del mundo como entrenador, más tarde arquitecto del cuento de hadas veraniego alemán de 2006. Todo parece resultarle fácil, hasta que mucho más tarde nada volverá a serlo. Cuando surgen acusaciones de corrupción contra la candidatura al Mundial 2006 que él lideró, uno de sus hijos muere de cáncer y eso no solo le rompe el corazón en sentido literal: pensamientos oscuros, operaciones de bypass. Beckenbauer se retira de la vida pública. Después, un infarto ocular, Parkinson, y con ello una demencia incipiente. El 7 de enero de 2024, una muerte prematura a los 78 años.

Pero este triste final de la figura de luz que al final volvió a ser humana aún estaba lejísimos en 1990. "Salid ahí fuera, divertíos y jugad al fútbol", les dijo a sus jugadores en el vestuario antes de la final. La charla más simple imaginable, que cuenta mucho sobre la persona de Franz Beckenbauer, pero no revela que como entrenador era cualquier cosa menos un improvisado; durante todo el torneo preparó a su equipo con meticulosidad para cada rival, en ningún partido sus jugadores parecieron sorprendidos, siempre fueron dominantes y siempre tuvieron el control. Al mismo tiempo, cada uno, también las estrellas mundiales ya consagradas o futuras como Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Andreas Brehme, Jürgen Kohler, Thomas Häßler o Rudi Völler, sabía lo que NO podía hacer. Ahí Beckenbauer era despiadado. Naturalmente, sabía que ni siquiera su capitán Lothar Matthäus, que firmó un torneo fantástico en Italia, estaba bendecido con un talento como el que él había tenido. Matthäus tampoco llegaba del todo al nivel de Diego Armando Maradona, aunque más tarde el argentino lo describiría como su rival más duro y su rival favorito.

El Káiser Franz, O Rei Pelé y Koning Johan reinan sobre el fútbol

Pero la importancia de Beckenbauer para el fútbol mundial debe valorarse incluso un poco más arriba. Tal vez nadie volvió a hacer jamás tanto con el balón como Maradona, pero él nunca inventó una nueva posición. A diferencia de Beckenbauer, que convirtió al líbero corrector en un creador retrasado. Un quarterback del fútbol que, hasta la introducción de la defensa de cuatro, la marca zonal y el forechecking pocos años después de la final de Roma por parte de Arrigo Sacchi en el AC Milan, ordenó el juego y activó el ataque. La especialidad de Beckenbauer como jugador eran los pases diagonales largos y precisos con el exterior y los regates irresistibles saliendo desde la defensa, espalda recta, ojos siempre sobre el campo. Mucho antes de que se inventara siquiera el debate del GOAT, Beckenbauer con su elegancia, la fuerza de la naturaleza Pelé con sus goles y el genio Johan Cruyff como figura determinante del holandés Voetbal Totaal lideraban el fútbol mundial. Kaiser Franz, O Rei Pelé y Koning Johan: tres amigos que reinaban sobre el fútbol.

Getty Images

Ahora, como entrenador, Beckenbauer no tenía ningún problema en recordarles a sus jugadores su condición mortal. Tras el bastante ajustado 1-0 en cuartos de final contra Checoslovaquia, Matthäus y compañía vivieron en el vestuario la bronca de sus vidas. "Franz estaba fuera de sí. Dijo palabrotas, que éramos los más grandes idiotas, y primero le dio una patada a un cubo de hielo de lado a lado del vestuario. No entendíamos qué estaba pasando", describiría más tarde Andreas Brehme el estallido de Beckenbauer. Nunca le habían insultado tanto como allí, asentiría Matthäus. "Pero Franz lo hizo de forma totalmente consciente. Siempre se adelantaba a los acontecimientos y quería mandar una señal".

El equipo de Beckenbauer es el responsable de la legendaria frase de Lineker

La semifinal contra Inglaterra se convierte pocos días después en el mejor partido de todo el torneo, con dos equipos brillantemente inspirados que no se regalaron nada durante 120 minutos. Al final llegó una tanda de penaltis ganada por los alemanes y la legendaria frase de Gary Lineker. "El fútbol es un juego sencillo: 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y al final siempre ganan los alemanes".

En pleno desbordamiento emocional tras la victoria en la final, Beckenbauer diría pocos días después algo parecido en el fondo, aunque sin la fina ironía de Lineker. Así impondría a su hasta entonces asistente y sucesor Berti Vogts una carga difícil de soportar. "Ahora somos el número uno del mundo, llevamos mucho tiempo siendo el número uno de Europa. Ahora se sumarán también los jugadores de Alemania Oriental. Creo que la selección alemana no podrá ser derrotada durante años. Lo siento por el resto del mundo".

Fue diferente. Bajo el más bien gris Berti Vogts, un alemán común si se lo compara con el elegante cosmopolita Beckenbauer, la selección alemana se quedaría en cuartos de final tanto en 1994 en Estados Unidos como en 1998 en Francia; el título de la Eurocopa de 1996 en Inglaterra con el gol de oro de Oliver Bierhoff sería el único título más de esa década para un equipo de toda Alemania; al menos con Matthias Sammer, exciudadano de la RDA y natural de Dresde, como mejor jugador del torneo.

Pero 1996 estaba en aquella noche del paseo romano de Beckenbauer tan lejos como lo había estado el primer partido de Beckenbauer como seleccionador nacional. En 1984, después de que Alemania quedara eliminada por primera vez en un torneo en la fase de grupos bajo Jupp Derwall en la Eurocopa, también gracias a una campaña de sus amigos del diario BILD, fue nombrado Teamchef. "Franz: estoy preparado", había titulado el periódico más grande de Alemania el día del despido de Derwall. Beckenbauer en realidad solo había dado a entender que podía imaginarse un cargo como asesor, pero la historia ya estaba en el mundo. Y cuando la DFB le preguntó de verdad si quería hacerse cargo del puesto de Derwall y salvar el fútbol alemán, ya no pudo o no quiso dar marcha atrás. De la noche a la mañana, el columnista y futbolista retirado Beckenbauer, de 39 años, que había disputado su último partido con el Cosmos Nueva York en septiembre de 1983, se había convertido en el Teamchef Beckenbauer.

Teamchef y no seleccionador federal, porque Beckenbauer nunca obtuvo el carné de entrenador. Como seleccionador federal ejercía oficialmente siempre uno de sus asistentes con licencia. Pero el jefe era Beckenbauer y, aunque como entrenador no reinventó el fútbol, Franz Beckenbauer fue tan meticuloso como exitoso. Final del Mundial 1986, semifinal de la Eurocopa 1988, el triunfo de Roma, y más tarde también campeón de Liga y campeón de Europa como técnico interino en dos etapas en su FC Bayern Múnich.

Getty Images

Beckenbauer afloja las riendas, siempre que no se trate de fútbol

El secreto del éxito alemán en el Mundial de 1990 es, además de la excelente preparación de los rivales y las broncas preventivas, el espíritu de equipo. Los alemanes tienen en Italia medio torneo en casa. Cinco jugadores del once alemán de la final ganan su dinero en la Serie A, por entonces la mejor liga del mundo. Junto a Thomas Berthold y Rudi Völler, que juegan en la AS Roma, Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann forman la facción alemana del Inter de Milán. El año anterior, el Inter había ganado el Scudetto, y Lothar Matthäus había sido, junto a Maradona del Nápoles, el mejor jugador de la Serie A.

Mientras Maradona y Argentina en el Mundial de 1990 al menos pudieron disputar tres de sus siete partidos en Nápoles, y allí, vitoreados por los aficionados napolitanos, echaron a Italia del torneo, el equipo de la DFB jugó incluso cinco partidos en San Siro. Así, el Stadio Giuseppe Meazza, esa catedral del fútbol, se convirtió en todos los sentidos en el estadio de casa de Alemania. También instalaron allí cerca su cuartel; residían en un complejo palaciego junto al lago de Como. Beckenbauer aprendió de las malas experiencias de 1986, cuando los jugadores ya habían sufrido hastío de concentración durante la preparación para el Mundial en la escuela deportiva de Malente, y abrió la concentración a las familias. Al menos durante el día, las esposas de los jugadores también podían acudir al cuartel de entrenamiento y poblar la piscina. Una o dos cervezas o una copa de vino por la noche estaban expresamente permitidas, y a los fumadores tampoco se les echaba la bronca. Si algún jugador sentía de vez en cuando la urgente necesidad de salir, delante de la puerta estaba el pequeño Peugeot descapotable de Lothar Matthäus; la llave estaba puesta. Beckenbauer aflojaba las riendas, siempre que no se tratara de fútbol.

El torneo comenzó con un 4-1 contra Yugoslavia y dos goles de Lothar Matthäus; sobre todo su dinámica carrera en solitario culminada con un potente remate para el 3-1 se convirtió en uno de los goles emblemáticos del torneo. Tras un 5-1 contra unos desbordados Emiratos Árabes Unidos y un serio 1-1 contra la Colombia de Carlos Valderrama y René Higuita, en octavos de final ya esperaban los archirrivales de Países Bajos; Rudi Völler fue expulsado porque Frank Rijkaard le escupió, una de las mayores decisiones erróneas de la historia, Jürgen Klinsmann hizo el partido de su vida, 2-1. Luego, el partido de la bronca del cubo de hielo contra Checoslovaquia, la tanda de penaltis contra Inglaterra y por fin la gran final. Otra vez contra Argentina, como ya en 1986, solo que esta vez los alemanes eran los favoritos.

Pero la final fue una decepción, nada que hoy hubiera que volver a ver en YouTube o FIFA+ o donde sea. En Argentina faltaban nada menos que cuatro jugadores sancionados, entre ellos también el delantero Claudio Caniggia, que en semifinales aún había hecho llorar a Italia con su gol del empate, el que hizo posible la afortunada tanda de penaltis para Argentina.

Los argentinos habían mostrado durante todo el torneo poco interés por marcar goles y, sobre todo, habían defendido con dureza y cometido faltas malintencionadas, pero la final se convirtió en una auténtica sesión de patadas. Los sudamericanos acabaron el partido con nueve jugadores y no generaron una sola ocasión clara durante los 90 minutos. El mejor jugador sobre el campo fue Guido Buchwald, del VfB Stuttgart, un resolutivo defensor de rubio mullet, que en la final, como vigilante de Diego Maradona, jugó el partido de su vida.

Getty Images

Cómo Buchwald llevó a Diego Maradona a la desesperación

"Al principio estaba bien", recordó una vez Buchwald sobre su duelo particular con el mejor futbolista del planeta, "pero luego se fue irritando cada vez más". Maradona se había ido haciendo "cada vez más pequeño" a lo largo del partido. "You again", se lamentó Maradona en un momento dado, sentado sobre el césped y frustrado, cuando Buchwald acababa de volver a ganar otro duelo. Tú otra vez, la capitulación incondicional de la estrella mundial ante el destructor suabo. Uno que recibió un trofeo especial: "Diego" es como los aficionados al fútbol llamarían desde entonces a Guido Buchwald en Alemania. Pero hacia delante tampoco se le ocurrió demasiado esa noche a Diego ni a sus compañeros. En consecuencia, por primera vez en la historia una final de un Mundial se decidió con un penalti. Y quizá de forma aún más consecuente: en un partido dominado por las faltas de los argentinos, una no falta llevó al penalti decisivo. Rudi Völler cae en el área sobre la pierna estirada de Roberto Sensini, un penalti que no resistiría ningún VAR, como el propio Völler admite hoy.

Alrededor del penalti de Andreas Brehme, celebrado con júbilo en Alemania y también en Italia, el Stadio Olimpico es un mar de banderas negras, rojas y doradas y verdes, blancas y rojas, hay además una historia especial que resulta maravillosamente fuera de su tiempo y cuenta tanto sobre el fútbol de entonces: Andreas Brehme caminó hacia el punto de penalti solo porque Lothar Matthäus no se sentía del todo seguro. Al capitán se le había roto la suela de la bota en la primera parte. "Un defecto del material. El taco colgaba hacia abajo separado del pie. Como un diente de leche que sigue colgando de las últimas fibras", recordaría más tarde Matthäus. ¿Defecto del material? ¿O quizá más bien fatiga del material? Matthäus, en realidad vinculado a Puma desde siempre, su padre era conserje en la firma de Herzogenaurach, en Franconia, llevaba usando el Adidas Copa Mundial en talla 40 ⅓ con la selección desde 1982. En aquella época, al menos en la selección alemana, los jugadores no podían jugar con las botas de su elección o de sus patrocinadores. Y la selección es territorio Adidas, hasta 2027, cuando tomará el relevo Nike.

Maradona ató las botas que Matthäus llevó en la final

Pero volvamos a Matthäus y a su Copa Mundial roto: hoy la bota se exhibe también en el Museo Alemán del Fútbol porque aún puede contar otra historia: en 1988 incluso había acariciado los pies mágicos de Diego Armando Maradona en un partido. Como la estrella mundial había olvidado sus botas en el partido de despedida de Michel Platini, Matthäus le prestó sus botas de repuesto, esas icónicas Copa Mundial que se romperían en la final de Roma. Maradona tenía una manera especial de atarse las botas, siempre dejaba un ojal sin usar; Matthäus dejó el cordón así, se acostumbró y por eso disputó la final más importante de su vida contra Maradona con unas botas atadas por Maradona.

Getty Images

Tras la rotura de la suela, Matthäus se cambió de botas en el descanso, pero las de repuesto eran media talla más grandes. Otra de esas cosas que casi 35 años después, cuando a cada estrella le ponen tres pares de botas para cualquier amistoso, hay que imaginarse: ¡se juega una final de un Mundial y el utillero no lleva suficientes botas bien ajustadas para todos! Legendario. O quizá no.

Sea como fuere: Matthäus no se sentía del todo seguro con las botas algo demasiado grandes y sin rodaje, y renunció al penalti. Andi Brehme asumió la responsabilidad. Golpeó el balón con tanta precisión abajo a la izquierda, junto al poste, que ni siquiera Sergio Goycochea, especialista en penaltis bajo la portería argentina, tuvo opción. Brehme se giró, echó a correr, agitando ambas manos arriba y abajo delante del pecho, saltó torpemente, una vez, dos veces, hasta que sus compañeros lo sepultaron bajo ellos. Una celebración maravillosamente auténtica, maravillosamente espontánea y desde luego no ensayada, que en las semanas posteriores sin duda no solo el autor de estas líneas volvería a imitar una y otra vez en el descampado. 4:42 minutos de juego y 3 minutos de descuento después, Alemania era campeona del mundo.

Rummenigge co-comenta: Alemania es campeona del mundo por tercera vez

Los jugadores alemanes se abrazan, saltan. Maradona llora. Beckenbauer da una entrevista mientras sus jugadores ya se preparan para la ceremonia de entrega. El estadio pita cuando los jugadores argentinos reciben sus medallas. Maradona llora. Sin parar. De forma desgarradora. Mujeres con vaporosos vestidos blancos y monstruosas esculturas de mármol sobre la cabeza, Rómulo y Remo con la loba capitolina, el Coliseo, etc., entran en el podio. Imágenes demenciales. Medallas de oro para los jugadores alemanes y los entrenadores. La Copa del Mundo. "Seguramente el objeto más besado aquí en el estadio", comenta Karl-Heinz Rummenigge, capitán de Alemania en la final perdida de 1986, en la ARD. "Sí, claro, con las damas todavía no se atreven", suelta en tono de chiste paternal el comentarista Gerd Rubenbauer. Rummenigge se ríe en ese momento de vergüenza ajena, realmente no todo era bueno en los noventa. Show de luces estridente. Los jugadores corren con el trofeo por el estadio. "¡Victoria!", corean los aficionados alemanes. Sepp Maier, el portero campeón del mundo de 1974 y ahora entrenador de porteros, lo graba todo con su cámara Super 8; no sería hasta 22 años después cuando este documental sin adulterar del Mundial, con el sencillo título "We are the Champions", se estrenaría en el festival de cine berlinés 11mm. El Stadio Olimpico, un mar de banderas negras, rojas y doradas y verdes, blancas y rojas. Los jugadores saltan. Saltan. Saltan. Celebran. Bodo Illgner lleva a Icke Häßler a la espalda. Andreas Brehme besa el trofeo. Franz Beckenbauer camina hacia la luz.