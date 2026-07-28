El FC Barcelona sentirá una punzada de arrepentimiento tras contemplar la actuación excepcional del brasileño João Pedro, que fue objetivo del club catalán durante el actual mercado de fichajes de verano, después de que anotara un espléndido triplete en apenas 10 minutos que condujo al Chelsea a una emocionante victoria sobre el Western Sydney Wanderers (6-4), en el primer partido amistoso del nuevo entrenador Xabi Alonso en suelo australiano.

João Pedro entró como suplente en el minuto 60 del encuentro y marcó 3 goles consecutivos en apenas 10 minutos, sellando la victoria a favor del Chelsea en un partido de locura que presenció 10 goles en un estadio de Australia.

El Barcelona había mostrado un gran interés en incorporar a João Pedro durante el presente verano, pero el Chelsea cerró definitivamente la puerta a cualquier intento de fichar al delantero brasileño, que parece que será uno de los pilares fundamentales del nuevo proyecto de Alonso con el conjunto londinense.

El Chelsea comenzó el partido con una alineación joven, ya que Alonso realizó amplios cambios en su once titular, eligiendo a un grupo de jugadores jóvenes antes de dar entrada a las estrellas en la última media hora para sellar la victoria, en una clara señal de su nueva filosofía de entrenador.

El joven jugador Dastan Satpayev, de 17 años, que no se incorporará oficialmente al equipo hasta que cumpla los 18 años el mes que viene, abrió el marcador para el Chelsea con un gran gol a los 7 minutos del inicio del partido tras un ataque directo.

Pero los locales respondieron con fuerza y fueron los más fuertes al comienzo del partido, aprovechando la debilidad del joven equipo del Chelsea, que rara vez había jugado junto; Anthony Pantazopoulos marcó el gol del empate de cabeza tras un saque de esquina, antes de que Aidan Hammond diera la ventaja a su equipo después de regatear a Josh Acheampong y Tosin Adarabioyo.

Pero la calidad ofensiva del Chelsea apareció antes del descanso, cuando Dário Essugo anotó el gol del empate a 2-2 tras un magnífico pase de Satpayev y un intercambio de balón con Reggie Walsh, que destacó de forma llamativa a pesar de no superar los 17 años.

En la segunda parte, el Chelsea comenzó con dos jugadores en el centro del campo de apenas 16 años, Mehdi Nicole Jazouli y Reggie Watson, en una clara señal de la apuesta de Alonso por la juventud para construir su proyecto.

En el minuto 60, Alonso realizó numerosos cambios en los que dio entrada a las estrellas del primer equipo, pero eso llegó cuando el equipo iba por detrás en el marcador después de que Dylan Ciccolona marcara el tercer gol del Western Sydney con un potente disparo con su pierna izquierda.

Y pareció que eso encendió el ánimo de las estrellas, ya que Jimmy-Jay Gittens marcó el gol del empate desde corta distancia tras un magnífico pase de João Pedro, que llegó hasta la línea de fondo, dando inicio al brasileño a su exhibición excepcional.

Y a pesar de la entrada de las estrellas, el Western Sydney volvió a adelantarse de nuevo después de que Owen Lall aprovechara un error de Estêvão Willian para marcar un gol en un mano a mano total, poniendo el empate a 4-4.

Desde ese momento, el Chelsea no miró atrás, ya que João Pedro marcó su primer gol con un espléndido disparo con rosca, antes de añadir el segundo gol menos de dos minutos después, y luego completar su triplete al anotar el sexto gol del Chelsea de un saque de esquina.

Y quizá Alonso dirija un mensaje de agradecimiento al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, porque João Pedro, que disfrutó de un descanso suficiente tras el Mundial, dominó por completo el desarrollo del partido y demostró que será una de las principales armas ofensivas del Chelsea en la nueva temporada.