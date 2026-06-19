Tras el partido entre Canadá y Catar, el campo se descontroló: jugadores y entrenadores de ambos equipos se enzarzaron en una pelea generalizada.

En la noche del jueves al viernes, Catar fue arrollado por la selección local, Canadá. A los 30 minutos, los cataríes perdían 2-0 en Vancouver.

Luego Qatar vio la roja y todo empeoró: el marcador acabó 6-0.

La nota negra fue la grave lesión de Ismaël Koné: con 3-0 recibió una falta y sufrió una fractura en la pierna.

Al final del partido, los jugadores se enfrascaron en una pelea generalizada en el círculo central.

El seleccionador de Catar, Julen Lopetegui, logró separar a los jugadores. Según CTV News, Canadá criticó la reacción catarí ante la lesión de Koné.

En lo deportivo, Canadá brilló y suma cuatro puntos en dos jornadas, encaminándose hacia la siguiente ronda del Mundial.



