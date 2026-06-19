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Canada QatarX
Bart DHanis

Traducido por

Un partido del Mundial acaba de repente en una pelea en el campo

Canadá vs Catar
Canadá
Catar
World Cup

Tras el partido entre Canadá y Catar, el campo se descontroló: jugadores y entrenadores de ambos equipos se enzarzaron en una pelea generalizada.

En la noche del jueves al viernes, Catar fue arrollado por la selección local, Canadá. A los 30 minutos ya perdía 2-0 en Vancouver.

Luego Qatar recibió una roja y todo empeoró: el marcador terminó 6-0.

La nota negra fue la grave lesión de Ismaël Koné: con 3-0, el centrocampista del Sassuolo sufrió una fractura en la pierna tras una falta.

Al terminar el partido, los jugadores se enfrentaron en una pelea masiva en el círculo central.

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QAT

El seleccionador de Catar, Julen Lopetegui, logró separar a los jugadores. Según el comentarista canadiense de CTV News, Canadá no quedó satisfecho con la reacción catarí ante la lesión de Koné.

En lo deportivo, Canadá brilló y suma cuatro puntos en dos jornadas, encaminándose hacia la siguiente ronda del Mundial.


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