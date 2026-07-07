Un partido africano marca el inicio de los preparativos de la Federación Saudí de Fútbol para la nueva temporada

El club saudí Al-Ittihad anunció sus primeros amistosos de pretemporada 2026-2027.

El club Al-Ittihad inició hoy martes su concentración en Yeda para preparar la nueva temporada.

El club anunció en su cuenta de X que el 21 de julio jugará su primer amistoso contra Orlando Pirates.

El plantel permanecerá en Yeda una semana, sometiéndose a reconocimientos médicos y pruebas físicas, antes de viajar al extranjero.

Después viajarán a Marbella (España) del 14 al 31 de julio para la segunda fase y luego volverán a Yeda.

El objetivo es recuperar los títulos tras una temporada complicada en la que terminó quinto en la Liga Saudí, cayó en semifinales de la Copa del Rey y de la Supercopa de Arabia Saudí, y en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.

La próxima temporada disputará la Liga Roshen, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y la Liga de Campeones de Asia, donde arrancará en la fase preliminar.