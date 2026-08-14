Según un cálculo del diario español as, el campeón del mundo y de Europa con España le costaría a los catalanes la friolera de 210 millones de euros en total. La suma se compone de traspaso, comisión para los agentes, salario y primas.

El periódico parte de una cantidad de 80 millones de euros por el traspaso, que, según informaciones coincidentes de los medios, el ManCity exigiría como mínimo por Rodri. Según se informa, los Skyblues también habrían rechazado la última oferta del Barça, que habría sido de 64 millones de euros.

Las pretensiones salariales de Rodri, por su parte, se situarían en al menos 15 millones de euros netos más primas. Si el jugador de 30 años firma, por tanto, un contrato de cuatro años, algo habitual en el sector dada su consideración pese a su avanzada edad, habría que sumar más de 60 millones de euros. El resto de la diferencia hasta los supuestos 210 millones no se desglosa con mayor precisión en la información.

Además de Rodri, el Barça también sigue pujando, según se informa, por los servicios de Julián Álvarez, por quien el Atlético de Madrid pediría 150 millones de euros. En consecuencia, surge la pregunta de cómo un club fuertemente endeudado desde hace años puede permitirse semejantes gastos.

Barça: ¿cómo puede permitirse el FC Barcelona estos gastos?

Por un lado, con la llegada de Rodri, el nuevamente lesionado Frenkie de Jong podría poner tierra de por medio. Ferran Torres, por su parte, está cerca de fichar por el PSG. Por otro, Robert Lewandowski y Marcus Rashford, dos de los jugadores mejor pagados, han dejado el club blaugrana.

También ayuda al Barça el regreso a la regla del 1:1. Esta establece que cada euro que entra en el club puede reinvertirse. Antes, solo una parte de los ingresos podía volver a destinarse a fichajes, porque el resto tenía que emplearse para cubrir unos costes salariales excesivos y otras deudas.

Además, el Camp Nou volverá pronto a ingresar bastante más dinero en las arcas. La renovación debería quedar completada definitivamente a finales de 2026 o principios de 2027. En consecuencia, se puede contar con unos ingresos por taquilla considerablemente mayores. La venta de asientos VIP, de los que ahora hay bastantes más, aportará otros millones.

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Además, sigue en pie el controvertido modelo de negocio basado en endeudarse. En julio, el club anunció que había vuelto a pedir prestados 105 millones de euros a inversores.

Las posibles emisiones de deuda hace tiempo que dejaron de ser una rareza para el Barça. Eso sí, el préstamo conlleva intereses. El dinero deberá devolverse hasta octubre de 2036. Hasta entonces, cada año irá a parar a los inversores, en su mayoría de Estados Unidos, un 5,14 por ciento en intereses. Traducido: más de cinco millones de euros al año.