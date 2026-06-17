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Bart DHanis

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Un país participante en el Mundial, víctima de espionaje: derriban un dron sobre el campo de entrenamiento

Corea del Sur

Según el Seoul Economic Daily, este miércoles por la tarde se avistó un dron sobre el campo de entrenamiento de Corea del Sur. La policía mexicana investiga el incidente.

El martes había un entrenamiento a puerta cerrada en Zapopan, México. Mientras los entrenadores colocaban conos, apareció el dron sobre el campo.

Un guardia de seguridad lo reportó a los militares mexicanos, quienes lo derribaron con ondas de radio.

El coordinador de seguridad surcoreano y los militares mexicanos acudieron al lugar del impacto, pero los propietarios ya habían retirado el dispositivo.

El caso se remitió a la FIFA y la policía mexicana sigue investigando.

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Corea del Sur se medirá a México en la madrugada del jueves al viernes, tras ganar 2-1 a la República Checa en su debut.


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