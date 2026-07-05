Un país participante en el Mundial comete un error garrafal: los jugadores vuelven por su cuenta

La selección senegalesa sigue en Seattle tras ser eliminada del Mundial el miércoles por Bélgica (2-3). No se gestionó el vuelo de regreso, por lo que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y la FIFA buscan una solución.

Tras la eliminación, se planeó un regreso inmediato a Dakar, pero el equipo permanece en Estados Unidos porque la Federación Senegalesa no había reservado ningún vuelo, según medios africanos.

El plantel llegó al aeropuerto de Seattle, pero Blue Jet, Delta y United Airlines confirmaron que no había reserva alguna. Tras varias horas de espera, jugadores y cuerpo técnico regresaron al hotel.

La FSF y la FIFA analizan un vuelo chárter a Dakar.

Para varios jugadores, esta solución llega tarde: ya reservaron su regreso por cuenta propia.

Según la prensa senegalesa, Pape Gueye, Édouard Mendy, Mory Miaw, Ismail Jakobs, Yehvann Diouf, Idrissa Gana Gueye y Kalidou Koulibaly ya regresaron con sus familias o clubes.

Los que permanecen en Seattle aguardan en el hotel a que se confirme un nuevo vuelo.