Un país eliminado del Mundial detecta errores arbitrales y recurre inmediatamente a la FIFA

Croacia está decepcionada por las decisiones arbitrales en los octavos del Mundial contra Portugal (2-1). Tomislav Pacak, portavoz de la HNS, habla de «uso indebido de la tecnología».

Se refiere especialmente a la anulación del gol del empate de Josko Gvardiol en los últimos minutos, por un fuera de juego señalado tras el contacto de Igor Matanovic que, según los croatas, no debería haber ocurrido.

El contacto se detectó mediante un nuevo chip en el balón. «La HNS ha enviado una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresando su profunda decepción y desacuerdo por el partido contra Portugal. El gol del empate fue anulado injustamente por fuera de juego», afirma Pacak.

«La decisión se basó en un supuesto contacto de Matanovic que, según la HNS, no existió y se detectó solo por un sensor, lo cual, a su juicio, contraviene las reglas y el espíritu del fútbol. La federación habla de un uso indebido de la tecnología».

Aunque apoyan la tecnología en el fútbol, creen que este uso no beneficia a nadie.

«La HNS añadió que, aunque la carta no borrará la tristeza de aficionados y jugadores, es importante informar a la FIFA y solicitar una explicación detallada de todas las decisiones».

La FIFA acumula reclamaciones: tras el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, Francia recurrió la amarilla a Michael Olise contra Paraguay.