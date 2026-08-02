La Federación Emiratí de Fútbol renovó su confianza en el liderazgo del suizo Gianni Infantino al frente de la FIFA, mostrando su firme apoyo a todas las iniciativas que sirvan a las federaciones nacionales.

Esto se produjo después de que la FIFA diera marcha atrás en su propuesta de vender un porcentaje de los derechos comerciales de sus torneos, en especial el Mundial.

La propuesta de la FIFA había encontrado una amplia oposición a nivel mundial, especialmente por parte de la Unión Europea, que había anunciado el boicot al Mundial.

La Federación Emiratí, presidida por el jeque Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, emitió un comunicado oficial, publicado a través de su cuenta en el sitio X, en el que dio la bienvenida a la decisión de Infantino de retirar la propuesta "FIFA Forward Enterprise".

El comunicado de la Federación Emiratí señaló que no seguir adelante con este proyecto sirve a la familia del fútbol internacional y preserva su unidad, e instó a estudiar cada propuesta con prudencia, en beneficio del juego, de su afición y de su gran comunidad.

El jeque Hamdan bin Mubarak apuntó que la Federación Emiratí apoya las iniciativas y propuestas que tienen como objetivo lograr un mayor desarrollo y preservar la cohesión de la familia futbolística internacional.

Al término del comunicado, la Federación Emiratí renovó su confianza en el liderazgo de Gianni Infantino al frente de la FIFA.