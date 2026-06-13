Un olor fétido delató lo que se ocultaba... Conmoción en el campamento de Irán tras el hallazgo de un cadáver

El campamento de la selección iraní en Tijuana se conmocionó tras hallar un cadáver en un auto estacionado cerca de su centro de entrenamiento, días antes del inicio del Mundial 2026.

Según el diario español «AS», que cita fuentes locales, el cadáver estaba en un coche estacionado desde hacía días en el aparcamiento de una tienda cerca del estadio «Caliente», donde el equipo se prepara para debutar contra Nueva Zelanda.

La Fiscalía de Tijuana informó que una patrulla acudió al punto tras denuncias por un olor fétido que salía de un SUV Toyota gris.

Al abrir el maletero hallaron un cadáver envuelto en una bolsa negra con signos de violencia. Las autoridades investigan el suceso y la identidad de la víctima.

Las primeras investigaciones indican que el coche llevaba allí desde el miércoles, antes de que el olor alertara a los vecinos.

Ni la Federación Iraní de Fútbol ni el cuerpo técnico, encabezado por Amir Qalaat-Noyi, se han pronunciado aún, mientras el incidente genera preocupación en el entorno del equipo a pocos días de su debut.

El equipo persa debutará ante Nueva Zelanda la madrugada del martes, en un clima excepcional que ha sacudido su concentración previa a los duelos con Bélgica y Egipto en el Grupo G.