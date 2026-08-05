Yasser Ibrahim, defensa del Al-Ahly y de la selección de Egipto, atraviesa un gran dilema durante el actual mercado de fichajes veraniego, después de recibir una oferta tentadora de la liga saudí, en un momento en el que el club rojo se aferra a su continuidad en las filas del equipo.

El periodista Ahmed Shobeir reveló que Yasser Ibrahim recibió una oferta seria del club saudí Al-Shabab, que incluye un salario que supera lo que percibe con el Al-Ahly en aproximadamente 3 o 4 veces, lo que colocó al jugador en una situación complicada durante las negociaciones para la renovación de su contrato.

Shobeir dijo, a través de su programa en la radio On Sport, que la oferta del Al-Shabab saudí es real, y añadió: "El jugador tiene ahora un ojo en el cielo y otro en el infierno", en referencia al estado de indecisión que vive entre quedarse con el Al-Ahly o vivir una nueva experiencia profesional en la liga saudí.

Shobeir aclaró que el Al-Ahly tenía la intención de celebrar una reunión con Yasser Ibrahim, junto a Imam Ashour, Mostafa Shobeir y Mohamed Hany, con el fin de zanjar el asunto de la renovación de los contratos, pero la cancelación del entrenamiento provocó el aplazamiento de la reunión.

Agregó que la directiva del Al-Ahly sigue aferrada a la continuidad de todos sus jugadores, y busca cerrar el asunto de la renovación lo antes posible, aunque insistió en que los acuerdos no serán definitivos hasta la firma oficial de los contratos.

Al mismo tiempo, Shobeir señaló que Yasser Ibrahim intenta convencer a los responsables del Al-Ahly de aceptar su salida, aprovechando la enorme oferta económica que le llegó del Al-Shabab, mientras la directiva roja continúa sus negociaciones con el jugador para mejorar la contraprestación económica y prolongar su contrato por dos temporadas.

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