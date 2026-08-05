Yasser Ibrahim, defensa del Al Ahly y de la selección de Egipto, atraviesa un gran dilema durante el actual mercado de fichajes de verano, después de recibir una tentadora oferta de la liga saudí, en un momento en el que el club rojo se aferra a su continuidad en las filas del equipo.

El periodista Ahmed Shobeir reveló que Yasser Ibrahim recibió una oferta seria del club saudí Al Shabab, que incluye un salario que supera lo que percibe en el Al Ahly entre 3 y 4 veces, lo que ha colocado al jugador en una situación difícil durante las negociaciones para renovar su contrato.

Shobeir dijo, a través de su programa en la emisora On Sport, que la oferta del Al Shabab saudí es real, y añadió: "El jugador tiene ahora un ojo en el paraíso y otro en el infierno", en referencia al estado de indecisión que vive entre permanecer en el Al Ahly o vivir una nueva experiencia profesional en la liga saudí.

Shobeir explicó que el Al Ahly tenía la intención de celebrar una reunión con Yasser Ibrahim, junto a Imam Ashour, Mostafa Shobeir y Mohamed Hany, con el fin de zanjar el asunto de las renovaciones de contratos, pero la cancelación del entrenamiento provocó el aplazamiento de la reunión.

Agregó que la directiva del Al Ahly sigue aferrada a la continuidad de todos sus jugadores, y busca cerrar el asunto de las renovaciones lo antes posible, aunque subrayó que los acuerdos no se harán definitivos hasta la firma oficial de los contratos.

Al mismo tiempo, Shobeir señaló que Yasser Ibrahim intenta convencer a los responsables del Al Ahly de que acepten su salida, aprovechando la enorme oferta económica que le llegó del Al Shabab, mientras la directiva roja continúa sus negociaciones con el jugador para mejorar la contraprestación económica y extender su contrato por dos temporadas.

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