El Real Madrid desafía un maleficio persistente cuando visite al Real Betis en LaLiga, este viernes por la noche, atendiendo al historial de enfrentamientos entre ambos equipos en las últimas temporadas.

El conjunto blanco, dirigido por José Mourinho, logró el pleno de puntos en los primeros 3 partidos de LaLiga esta temporada, aunque se topa con una prueba complicada en el encuentro de hoy.

Según las estadísticas de Opta, el Real Betis sumó puntos en 5 de los últimos 7 partidos que le enfrentaron al Real Madrid en LaLiga, con una victoria, 4 empates y dos derrotas.

Desde la temporada 2022-2023, el Real Madrid no ha cedido puntos ante ningún rival más que ante el Atlético de Madrid y el Betis, ya que esto ocurrió en 8 partidos frente a cada uno de ellos, mientras que perdió puntos en 5 partidos ante el Rayo Vallecano.

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El Real Madrid no ha conseguido la victoria en ninguna de sus últimas 4 visitas al estadio del Real Betis en LaLiga (3 empates y una derrota), después de haber ganado en 5 de sus seis visitas anteriores al conjunto andaluz en la competición (y perdido un partido).

La última vez que el conjunto merengue no logró ganar en 5 visitas consecutivas al Betis en Primera División fue en febrero de 1999 (cuando cosechó 3 empates y perdió dos veces).

Por el otro lado, el Real Madrid sumó puntos en 21 de sus últimas 22 visitas a equipos andaluces en LaLiga (16 victorias y 5 empates), y la única excepción en esta racha fue su derrota ante el Real Betis por 1-2 en marzo de 2025.

Esto llega después de que el conjunto blanco perdiera 3 de sus cinco partidos anteriores como visitante ante clubes andaluces entre los años 2018 y 2020 (dos victorias y 3 derrotas).

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