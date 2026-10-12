El marroquí Yasser Zabiri continuó con su racha goleadora con el Racing de Santander, después de marcar su séptimo gol de la temporada ante el Valencia, reforzando así su condición de una de las principales armas ofensivas del equipo y entrando en la pelea por el liderato de los máximos goleadores de LaLiga junto a nombres destacados, entre ellos Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Zabiri elevó su cuenta a 7 goles, igualando a Lamine Yamal y Mbappé, mientras que Raphinha encabeza la tabla de goleadores con 12 tantos.

El delantero marroquí se incorporó al Racing de Santander procedente del Stade Rennes francés en calidad de cedido, y ha ofrecido niveles llamativos después de coronarse máximo goleador del Mundial Sub-20, torneo cuyo título conquistó la selección de Marruecos.

Los siete goles de Zabiri se reparten entre 3 tantos ante el Elche, dos frente al Alavés y uno ante el Barcelona en el Camp Nou, antes de añadir su último gol contra el Valencia, confirmando así su capacidad para marcar la diferencia en el último tercio del campo.

Ante su buen momento, el Racing de Santander no descarta presentar una oferta al Stade Rennes para adquirir en propiedad el contrato del jugador, de modo que se garantice su continuidad en las filas del equipo, especialmente por su rápida adaptación y su evidente influencia en el rendimiento ofensivo.

El último periodo también ha sido testigo del debut de Zabiri con la selección absoluta de Marruecos, que cuenta con un conjunto de opciones ofensivas destacadas, en un paso que podría brindar al joven delantero una nueva oportunidad para demostrar sus cualidades a nivel internacional.