Ibrahima Toungara, centrocampista internacional español de origen gambiano, sigue despertando admiración en la pretemporada del Barcelona de cara a la nueva campaña, pese a que aún no ha cumplido los 16 años, convirtiéndose en el único nacido en 2010 dentro del grupo del técnico alemán Hansi Flick, en una fuerte señal de la posibilidad de que continúe con el primer equipo en lugar de jugar con el filial como estaba previsto.

El diario catalán "Sport" señaló que, según fuentes cercanas al club catalán, Flick no dudó en incorporar a Toungara a un amplio grupo de jóvenes que iniciaron la preparación de la temporada con el primer equipo; el joven jugador dejó a todos impresionados por su llamativa envergadura física, además de sus habilidades técnicas y su fortaleza física, lo que hizo que más de un futbolista del primer equipo, de los que no habían coincidido con él en muchos entrenamientos, quedaran muy sorprendidos por su nivel.

Tres minutos bastan

Toungara aprovechó el primer amistoso del Barcelona antes del inicio de la temporada para demostrar su valía, al marcar el tercer gol del Blaugrana en la victoria ante el CE Europa (4-1) el pasado viernes, después de recibir un pase de Álex González y arrancar para batir la portería de forma asombrosa pese a la estricta vigilancia defensiva.

Lo más destacado es que el gol llegó apenas tres minutos después de saltar al terreno de juego en el estadio Tito Vilanova, donde Flick realizó cambios totales en la alineación tras el descanso, en una confirmación del notable impacto que el joven jugador había mostrado en los entrenamientos previos, lo que llevó al entrenador alemán a darle la oportunidad de forma temprana.

La permanencia es posible

Toungara es plenamente consciente de que tiene un largo camino por delante, y de que en principio está previsto que juegue esta temporada con el filial, pero su llamativa actuación en la pretemporada dejó todas las opciones abiertas, incluida la posibilidad de que permanezca con el primer equipo, sobre todo ante la lesión de algunos jugadores (Ronald Araújo, Alejandro Baldé y Fermín) y la inminente cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax de Ámsterdam.

El Barcelona se prepara actualmente para una gira de pretemporada en Inglaterra, donde Flick planea mantener el bloque del equipo titular que le ha acompañado desde el inicio de la preparación de la temporada, dada la continuada ausencia del resto de internacionales (todos los jugadores españoles, Koundé y Gordon) por vacaciones tras el Mundial 2026.

Las fuentes confirmaron que Flick seguirá, sin duda, observando de cerca a Toungara durante la gira de pretemporada, pese a que aún necesita aprender mucho, como es de esperar a esta edad, pero posee un enorme potencial que lo convierte en el gran talento que llega de la academia de La Masía, y que sin duda seguirá copando los titulares de la prensa durante el próximo período.

Cabe recordar que Toungara es el jugador más joven del grupo actual que se prepara para la nueva temporada, pero su fuerte envergadura física y sus elevadas habilidades técnicas le han hecho superar a numerosos jugadores mayores que él, en una clara señal de que el Barcelona podría estar ante una nueva estrella emergente de la célebre fábrica de talentos de La Masía.