El club Al-Ittihad devolvió a su jugador Unai Hernández a España, pero concretamente a la Segunda División, después de haber sido uno de los talentos emergentes más destacados del Barcelona.

El Al-Ittihad publicó un comunicado, a través de su cuenta oficial en la red social "X", mediante el cual anunció su aprobación de la cesión de su centrocampista español Unai Hernández al club Girona hasta el final de la próxima temporada.

De esta manera, Unai regresa a España, y también a la región de Cataluña, tras temporada y media desde su salida de su anterior club, el Barcelona, pero se verá obligado a jugar en la Segunda División, a la que descendió el Girona.

El Al-Ittihad fichó al futbolista de 21 años en enero de 2025, por 5 millones de euros, después de que el jugador rechazara renovar su contrato con el Barcelona, ante la falta de su promoción al primer equipo hasta ese momento.

Hernández solo disputó 10 partidos con el Al-Ittihad, en los que marcó un único gol y dio 3 asistencias, antes de jugar cedido en el Al-Shabab la temporada pasada, pero solo dio una única asistencia en 21 partidos.

Y a pesar de que el joven jugador ostentaba el título de sucesor de Xavi Hernández, la leyenda del Barcelona, no contó con el agrado del alemán Jens Vissing, director técnico del Al-Ittihad, por lo que el club decidió cederlo de nuevo, pero al Girona.

Cabe recordar que el contrato de Unai Hernández con el Al-Ittihad se extiende hasta 2028, lo que significa que estará a una temporada de marcharse tras el final de su cesión al Girona.