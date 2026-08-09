¿Un nuevo traidor? El Arsenal llama a una puerta prohibida en el Tottenham

El mercado de fichajes está viviendo un giro inesperado en torno al futuro de Cristian Romero, capitán del Tottenham, después de que el defensa argentino haya sido vinculado con un movimiento que podría convertirse en uno de los traspasos más polémicos del norte de Londres este verano.

Según ha informado el diario The Sun, Romero quiere fichar por el Arsenal, en una operación que supondría su paso directo a las filas del máximo rival londinense de su club actual, aunque el Tottenham no parece dispuesto a permitir que este traspaso se produzca. Fuentes de alto nivel del Tottenham aseguraron al mismo periódico que no contemplarían vender a ningún jugador al Arsenal.

Romero, de 28 años, ya había sido vinculado anteriormente con un traspaso al Atlético de Madrid, mientras que el Inter de Milán también se ha sumado a la lista de interesados en el defensa argentino, lo que le abre más de una opción en caso de salir del Tottenham este verano.

Lee también: ¿El chico de oro? El Al Ahly compite con el Stuttgart y dos clubes ingleses por la joya del Fenerbahçe

El periódico señaló que Romero, que llegó a la final del Mundial con Argentina, se prepara para abandonar el Tottenham este verano tras cinco temporadas en el club.

Y continuó: «Un traspaso a través del norte de Londres sería una operación realmente sorprendente, y tendría los rasgos del fichaje de Sol Campbell del Tottenham al Arsenal en 2001. Pero la diferencia en este cambio es que Campbell era jugador libre, lo que significaba que el Tottenham no pudo impedir que el central se marchara a tierra enemiga, aunque más tarde fue calificado de traidor por parte de la afición de los Spurs».

Nadie ha dado este paso desde 2010, cuando William Gallas se marchó de forma polémica en la dirección contraria al término de su contrato con el Arsenal.

A Romero aún le quedan tres años más de contrato, lo que significa que el Tottenham tiene el control sobre su futuro.

Lee también: Salah, la palabra clave: fecha prevista para cerrar el traspaso de la estrella del Al Hilal al Trabzonspor

Lee también: Ganancias asombrosas y acción judicial: el fichaje de Salah cambia las tornas en 72 horas