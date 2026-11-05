Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo entrenador en el banquillo durante su partido de despedida con la selección de Portugal, tras anunciar su retirada internacional, según un informe de prensa.

Ronaldo, de 41 años, reveló su sorpresiva decisión este jueves de abandonar la selección portuguesa, después de su desavenencia con el entrenador Jorge Jesus.

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Ronaldo no se despedirá de la selección de inmediato, ya que está previsto que dispute un último partido con el que ponga fin a su trayectoria internacional, que se extendió durante más de dos décadas y en la que marcó 146 goles en 234 partidos.

Pero, según un informe de la cadena "ESPN", Jesus no dirigirá a la selección en el último partido de Ronaldo, debido a la fuerte desavenencia entre ambos.

En su lugar, el exentrenador brasileño Luiz Felipe Scolari podría regresar a la dirección técnica, quien le dio a Ronaldo su primera presencia internacional en 2003.

Ronaldo mantenía una estrecha relación con Scolari durante sus primeros años con la selección, especialmente después de que el entrenador le brindara su apoyo tras la muerte de su padre, cuando tenía veinte años.

El informe descartó la posibilidad de que el exentrenador Fernando Santos regrese a dirigir a la selección en el partido de despedida de "El Don".

Ronaldo trabajó bajo la dirección de Santos entre 2014 y 2022, y se coronó con él campeón de la Eurocopa 2016, pero la relación entre ambos ya no era buena, después de que el entrenador decidiera mantenerlo en el banquillo durante el Mundial 2022.