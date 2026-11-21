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El regreso de la ilusión al Manchester United con la llegada del entrenador argentino Mauricio Pochettino no ha salido gratis. Ha venido acompañado de una nueva factura que aumenta la presión sobre la directiva del club, que se ha visto obligada a pedir prestado de nuevo para hacer frente a sus compromisos, en un momento en el que las crisis deportiva y económica no dejan de agravarse en Old Trafford.

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Apenas tres días después de anunciar el nombramiento de Pochettino como nuevo entrenador del equipo, el Manchester United obtuvo un préstamo adicional de 10 millones de libras esterlinas, un movimiento que deja al descubierto parte del creciente coste económico de los intentos del club por recuperar su sitio entre los grandes del fútbol inglés y europeo.

Según ha revelado «BBC Sport», el Manchester United explicó, en un documento detallado presentado ante la Bolsa coincidiendo con la publicación de sus resultados financieros del primer trimestre el jueves, que está obligado a pagar una compensación de 7,5 millones de libras a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a cambio de hacerse con los servicios del técnico argentino.

El club inglés había anunciado el 13 de noviembre un acuerdo con Pochettino para que asumiera la dirección técnica del equipo con un contrato de dos años y medio, antes de obtener el nuevo préstamo el 16 de noviembre, es decir, apenas tres días después de anunciar la operación.

Esta financiación no es un compromiso aislado, ya que se trata de uno de los tres préstamos que el club ha confirmado después del 30 de septiembre, fecha de cierre del primer trimestre fiscal, con lo que las cantidades dispuestas dentro del límite de su línea de crédito renovable ascienden a 240 millones de libras.

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La factura de los entrenadores roza los 100 millones

Pero el nuevo préstamo no es más que una parte de una factura todavía más preocupante: el gasto total del Manchester United en fichar y despedir entrenadores ha ascendido a cerca de 95 millones de libras desde la retirada de sir Alex Ferguson en 2013.

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Se espera que esa cifra supere la barrera de los 100 millones de libras en cuanto se sumen los costes de la contratación del cuerpo técnico de Pochettino, además de las indemnizaciones vinculadas a la rescisión del contrato del anterior entrenador, Michael Carrick.

Carrick dejó el cargo la semana pasada, con el equipo en puestos de descenso y en medio de uno de los peores arranques de temporada del Manchester United en 40 años.

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Su destitución llegó pese a que se le había dado la oportunidad de continuar con un contrato de dos años, después de obtener buenos resultados durante los seis meses en los que dirigió al equipo de forma interina la temporada anterior.

Pochettino es el noveno entrenador permanente que dirige al Manchester United desde la marcha de Ferguson, contando a Ralf Rangnick, que asumió el cargo en noviembre de 2021. Los constantes cambios reflejan la magnitud de la inestabilidad deportiva que vive el club, sobre todo teniendo en cuenta que en las tres últimas temporadas se ha cambiado de entrenador a mitad de curso.

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Enormes compromisos económicos y deudas millonarias

Los detalles revelados en el documento no se limitan a los costes de los entrenadores y a los préstamos. El Manchester United confirmó además un gasto de 5,7 millones de libras en inscribir a nuevos jugadores o en renovar los contratos de futbolistas actuales y de miembros del cuerpo técnico.

Los datos también desvelan enormes compromisos económicos relacionados con los traspasos de jugadores, por un valor total de 417 millones de libras, de los cuales 181 millones deberán abonarse durante el próximo año.

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Al mismo tiempo, el club señaló que su deuda total asciende a 750 millones de dólares, el equivalente a unos 577,4 millones de libras según el tipo de cambio registrado el 30 de septiembre.

Así, el Manchester United se encuentra ante una ecuación complicada: una nueva gestión del proyecto deportivo encabezada por Pochettino, una factura cada vez mayor por los cambios de entrenador y unos compromisos económicos muy pesados que ponen a la directiva ante una auténtica prueba.

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¿Logrará el técnico argentino convertir todo este gasto en estabilidad y resultados sobre el terreno de juego, o el nuevo proyecto de rescate se convertirá en otro capítulo más de la sangría que vacía las arcas del club?