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Mientras el Rennes busca una salida a su creciente crisis, uno de sus jóvenes talentos más destacados brilla lejos de Francia y escribe su nombre con fuerza en los registros de LaLiga.

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Yassir Zabiri, el delantero marroquí de apenas 21 años, se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de la temporada tras hacerse un hueco entre los máximos goleadores, y está en el punto de mira de grandes clubes europeos, con el Barcelona a la cabeza, que sigue su evolución con un interés creciente.

Mientras el Rennes tropieza en la liga francesa, Zabiri sigue ofreciendo actuaciones excepcionales con la camiseta del Racing de Santander, lo que plantea a la directiva de su club de origen preguntas importantes sobre su futuro, sobre todo con el mercado de fichajes de verano a la vuelta de la esquina y la posible entrada de nuevos pretendientes en la puja por hacerse con él.

El Rennes no está viviendo una temporada estable, con unos resultados en la liga francesa por debajo de las expectativas, pese a contar con una plantilla que ofrece a su entrenador, Franck Haise, recursos suficientes para aspirar a algo mejor que la novena plaza.

El equipo ha caído a la zona media de la tabla, lo que ha generado malestar en el seno del club, especialmente en su directiva, que no ha ocultado su frustración por el rumbo que ha tomado el equipo esta temporada.

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La tensión salió a la luz la semana pasada, cuando un representante de la familia Pinault, propietaria del club, expresó su decepción por los resultados del equipo, antes de que Haise respondiera con duras declaraciones en una rueda de prensa pocos días después.

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Estos acontecimientos revelan un ambiente nada tranquilo en Rennes, en un momento en que crece la presión sobre el cuerpo técnico por los decepcionantes resultados, mientras uno de los talentos más destacados vinculados al club ofrece una nueva prueba de su potencial, aunque lejos de los planes de su entrenador.

En España, Yassir Zabiri vive una experiencia completamente distinta: ha sabido aprovechar su cesión al Racing de Santander y se ha convertido en una de las grandes estrellas del equipo, pese a su corta trayectoria en los campos españoles.

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11 goles que sitúan al delantero marroquí entre los grandes

Zabiri está firmando una temporada llamativa con el Racing de Santander, en la que se ha metido de lleno en la carrera por el título de máximo goleador de LaLiga gracias a su capacidad ofensiva y a su eficacia ante la portería.

El reciente duelo ante la Real Sociedad fue una nueva confirmación de su gran momento: marcó dos goles en la emocionante victoria por 3-2 y elevó su cuenta a 11 tantos en 13 partidos de la competición.

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Con estas cifras, el delantero marroquí ocupa la tercera posición en la tabla de goleadores de LaLiga, por detrás de Raphinha, con 15 goles, y de Kylian Mbappé, con 13, y por delante de varios nombres destacados del campeonato.

Tras el partido, Zabiri no ocultó su alegría por lo conseguido y subrayó que la victoria no fue fácil ante un rival de la entidad de la Real Sociedad.

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«Estoy muy contento por haber marcado estos dos goles y por lo que ha hecho todo el equipo. Hemos jugado bien y hemos mostrado una gran fortaleza mental. Marcar dos veces ante un equipo de la talla de la Real Sociedad es un logro importante, después de haber cumplido con el plan que nos habíamos marcado, así que me siento muy satisfecho», declaró el delantero marroquí.

El Barcelona entra en escena y el sueño del Camp Nou se acerca

Las llamativas cifras de Zabiri no han pasado desapercibidas para los grandes clubes: según informaciones de prensa, el Barcelona sigue de cerca la evolución del delantero marroquí, cuyo nombre ha cobrado fuerza en el mercado de jóvenes talentos.

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Según el portal francés «Foot Mercato», que cita al programa «El Chiringuito», el club catalán sigue la situación del jugador, cuyo valor de mercado se estima en unos 20 millones de euros, a la vista del nivel que está ofreciendo con el Racing de Santander.

El interés del Barcelona no parece ser unilateral: Zabiri siente una clara admiración por el club catalán y sueña con vestir su camiseta y jugar algún día en el Camp Nou, lo que podría dar una dimensión adicional a unas posibles negociaciones.

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Por su parte, el Rennes sigue conservando los derechos del jugador, con quien tiene contrato hasta 2029, ya que salió cedido al Racing de Santander sin opción de compra.

Según informó la cadena «RMC», Zabiri sigue en contacto con los responsables del Rennes, que siguen su evolución y valoran el nivel que está mostrando en España, aunque Haise no quiso contar con él durante la presente temporada.

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Está previsto que el delantero marroquí regrese a Francia el próximo verano, pero su espectacular rendimiento y el interés del Barcelona podrían abrir la puerta a un escenario completamente distinto.

Entre el deseo del Rennes de recuperar a su talento y el sueño del jugador de vestir la camiseta del Barcelona, todo apunta a que a Yassir Zabiri le espera un verano caliente, que podría marcar su paso de promesa a estrella por la que pujan los grandes clubes.