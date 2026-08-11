En un movimiento que confirma el fuerte regreso del club Al-Riyadh al primer plano en la Roshn Saudi League, la dirección de la "escuela del centro" cerró una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes veraniego, al contratar a la estrella internacional egipcia Mahmoud Hassan "Trezeguet".

Fuentes cercanas al club Al-Riyadh indicaron al diario saudí "Arriyadiyah" que la dirección del club recibió la aprobación de la Liga de Clubes Profesionales para completar la operación, y ya firmó con el extremo egipcio, quedando pendiente el anuncio oficial en las próximas horas, tras cumplir el club con los requisitos de inscripción.

Este paso llegó después de que el club, presidido por Bandar Al-Muqayel, recibiera el certificado de "solvencia financiera" el pasado jueves, tras cumplir con todas las condiciones que establece la liga, quedando así habilitado oficialmente para inscribir a sus nuevos jugadores en la lista del primer equipo.

Trezeguet, de 31 años, había finalizado su contrato con el club egipcio Al-Ahly el mes pasado, para unirse al Al-Riyadh en una operación como agente libre, tras una larga trayectoria profesional que se extendió durante diez años.

El extremo egipcio cuenta con un nutrido historial profesional, ya que defendió las camisetas del Aston Villa inglés, y del Trabzonspor, el Kasımpaşa y el İstanbul Başakşehir en Turquía, además del Anderlecht y el Mouscron en Bélgica, y del Al-Rayyan catarí.

Todo ello antes de regresar el pasado verano a su club de origen, el Al-Ahly, en cuyas categorías inferiores se formó y desde el que ascendió al primer equipo en 2012.

Su aventura en el extranjero comenzó en 2015 a través de la puerta del Anderlecht belga en calidad de cedido, antes de que el club comprara su contrato.