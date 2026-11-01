El Bayern de Múnich sigue de cerca la evolución de la lesión de su estrella Michael Olise, en medio de la preocupación por su disponibilidad para el esperado duelo ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa. Sin embargo, los indicios iniciales podrían traer noticias tranquilizadoras para el entrenador Vincent Kompany, después de que el jugador francés, al parecer, evitara el riesgo de una ausencia prolongada.

Olise sufrió una lesión en su rodilla derecha durante el enfrentamiento entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, que terminó en empate (2-2) ayer sábado, antes de someterse a tratamiento el domingo en el campo de entrenamiento del club bávaro.

Pese a ello, el Bayern de Múnich no ha emitido hasta el momento ningún comunicado oficial sobre la naturaleza de la lesión ni sobre la posible duración de la ausencia del jugador, como tampoco ha definido su postura respecto a su participación en el próximo duelo europeo, algo que mantiene al cuerpo técnico a la expectativa, pese al optimismo cauto sobre su estado.

Está previsto que el Bayern de Múnich viaje a la capital española para preparar el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa.

Según lo informado por el portal francés "Foot Mercato", citando al diario francés "L'Équipe", Olise se someterá a un examen médico la mañana del lunes con el fin de evaluar el estado de su rodilla y determinar en qué medida podrá viajar con la expedición del equipo a España y participar en el esperado enfrentamiento.

La pérdida de los servicios del extremo francés supondrá un duro golpe para las aspiraciones del Bayern de Múnich, especialmente teniendo en cuenta que el equipo ya padece ausencias de peso en su línea ofensiva, encabezadas por Serge Gnabry, Jamal Musiala, Ismaïl Saibari y Luis Díaz.

Pese a la importancia de Olise en los planes de Kompany, el cuerpo técnico no estará dispuesto a arriesgar al jugador si no se recupera por completo, para evitar que la lesión se agrave y se convierta en un problema mayor que pueda privarlo de sus servicios durante un largo periodo.