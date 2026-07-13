Un nuevo giro en el fútbol egipcio: los clubes con gran base de aficionados entran en la era de la inversión

El fútbol egipcio avanza hacia la profesionalización y la inversión. El Ministerio de Juventud y Deportes lanzó una iniciativa para que los clubes con más afición creen empresas especializadas en gestionar y financiar el fútbol, en línea con la estrategia estatal de optimizar los activos deportivos y lograr la sostenibilidad financiera.

En línea con las directrices del presidente Abdel Fattah al-Sisi de apoyar a estos clubes y optimizar sus recursos, El ministro de Juventud y Deporte, Jawhar Nabil, presidió la firma de dos memorandos entre varios clubes, con la asistencia del diputado Ahmed Diab, presidente de la Asociación de Clubes Profesionales Egipcios y de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado.

Se firmó un memorando entre el Club Deportivo Al-Sharqia y el Club ENPPI, y otra entre el Club Nacional de Suez y el Club Petrojet. Estas memorándums preceden la creación de dos empresas de servicios deportivos que gestionarán, operarán e invertirán en el fútbol, con el fin de mejorar la eficiencia técnica y administrativa, garantizar la sostenibilidad financiera y potenciar la competitividad de los clubes.

El ministro de Juventud y Deportes, Jawhar Nabil, destacó que estos acuerdos cumplen las directrices del presidente Abdel Fattah al-Sisi de apoyar a los clubes populares y potenciar la inversión deportiva, y constituyen un paso clave hacia una gestión profesional del fútbol, alineada con la visión de desarrollo deportivo del Estado.

El ministro agradeció a la Federación Egipcia de Fútbol, liderada por el ingeniero Hani Abu Rida, y garantizó apoyo técnico y jurídico continuo para crear estas empresas y mejorar la competitividad de los clubes.

Ahmed Diab destacó que estas cartas consolidan la gestión profesional y optimizan los recursos de los clubes.

La nota de entendimiento entre Montakhab de Suez y Petrojet la firmaron Moataz Selim y Samah Mabrouk, presidentes de ambos clubes, respectivamente. La de Al-Sharqia y ENPPI la rubricaron Ayman Al-Shariai, presidente de ENPPI, y el Dr. Hamdi Marzouk, presidente del Club Al-Sharqia, con la presencia de varios dirigentes del Ministerio de Juventud y Deportes y responsables de los clubes.

Al cierre de la ceremonia, los representantes de los cuatro clubes agradecieron el respaldo del Estado, a través del Ministerio, y destacaron que estos documentos inician una etapa de cooperación e inversión previa a la constitución de las dos empresas de servicios deportivos. de acuerdo con la Ley del Deporte, para construir un modelo profesional sostenible que potencie el fútbol egipcio.

Informes indican que Al-Sharqia y ENPPI crearán la empresa «Al-Sharqia ENPPI de Fútbol», con 51 % para ENPPI y 49 % para Al-Sharqia. Además, se adecuará el estadio de la Universidad de Zagazig para que el equipo juegue en la Primera División egipcia.

La licencia del Club Al-Sharqia quedará suspendida en la Segunda División, mientras que el resto de disciplinas deportivas del club continuará con normalidad bajo el nombre de Al-Sharqia. Una comisión técnica evaluará a los jugadores del primer equipo y de las categorías inferiores para seleccionar a los que participarán en el nuevo proyecto.