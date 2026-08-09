En una escena que trae a la memoria el concepto del "fichaje interno", parece que el director técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha decidido redescubrir al defensa danés Andreas Christensen, de 30 años, quien estuvo mucho tiempo alejado de los focos debido a las lesiones recurrentes durante las dos últimas temporadas, para brindarle una confianza excepcional durante la pretemporada del nuevo curso que podría devolverlo al primer plano.

Según el diario español "Sport", Flick alineó al central danés en el once titular de todos los amistosos que disputó el Barcelona antes del inicio de la temporada, incluidos los duelos ante el Como, el Birmingham City, el Nottingham Forest y el Udinese, en un paso que refleja el deseo del entrenador alemán de comprobar la capacidad del jugador para soportar la presión de los partidos consecutivos, el mayor desafío al que se ha enfrentado Christensen durante los últimos años.

Este gran interés por parte de Flick representa una apuesta clara por el jugador, que afronta su quinta temporada con el club catalán, donde el cuerpo técnico busca asegurarse de su preparación física y de su disposición para ofrecer una serie de buenos partidos consecutivos, tras años de inestabilidad a causa de las lesiones recurrentes que le impidieron participar con regularidad.

En un gesto de valor simbólico, Christensen tuvo la oportunidad de portar el brazalete de capitán en la mayoría de los amistosos, salvo en el duelo ante el Nottingham Forest, en el que lo lució Raphinha, en una señal clara de la posición que ocupa el jugador, que renovó recientemente su contrato hasta el año 2028, pese a su prolongada ausencia del terreno de juego.

Esta confianza revela un firme convencimiento por parte de la dirección deportiva del Barcelona sobre la importancia del jugador danés, considerado una figura clave dentro y fuera del campo, a pesar de no haber brillado ni participado tanto como se esperaba durante los dos últimos años, lo que convierte su recuperación física en una prioridad absoluta para el cuerpo técnico.

Christensen es una opción táctica interesante ante la densidad del calendario del nuevo curso, ya que posee la capacidad de jugar en el puesto de central junto a Pau Cubarsí, que ofreció una actuación excepcional en el último Mundial y se ha convertido en la primera opción indiscutible; además, el danés puede desplazarse a la posición de lateral izquierdo o incluso adelantarse al centro del campo gracias a su habilidad para construir las jugadas desde atrás.

El mayor desafío recae sobre el nuevo preparador físico Benjamin Kugel, que afronta una tarea delicada consistente en diseñar un programa de recuperación detallado para Christensen, con el objetivo de devolverlo al nivel habitual que mostró en sus mejores años con el Chelsea o el Barcelona, en un momento en el que el brillo físico del jugador durante la pretemporada augura una temporada excepcional.

Esta vez todo dependerá del grado de recuperación de Christensen frente al fantasma de las lesiones, más que de su confianza en sus indiscutibles cualidades futbolísticas, a las que Flick concede una gran importancia, especialmente con el regreso de los internacionales a los entrenamientos, momento en el que se aclarará el verdadero papel que el entrenador alemán reserva para el defensa elegante e inteligente tácticamente.

En caso de que Christensen logre mantener su forma física y evitar las lesiones, representará sin duda una incorporación de calidad para la defensa del Barcelona, y quizá sea el "nuevo fichaje" que no le habrá costado al club nada más que confianza y paciencia, en un momento en el que el conjunto catalán busca todas las soluciones posibles para reforzar sus filas antes del inicio de la verdadera competición.