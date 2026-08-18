En una escena que devolvió la preocupación a la afición del Bayern Múnich, la estrella Jamal Musiala se desplomó sobre el césped en circunstancias dramáticas, antes de enviar un rápido mensaje de tranquilidad con su regreso a los entrenamientos individuales hoy.

El internacional alemán (23 años) se había desplomado de forma repentina durante su participación en el partido amistoso en el que el conjunto bávaro venció al Leipzig por 3-1 el sábado, en medio de un ambiente caluroso en el que la temperatura superó los 30 grados centígrados en Múnich, lo que obligó a una intervención médica urgente.

"France 24" reveló, citando a la agencia de noticias alemana, que Musiala se quejó tras el encuentro de mareos, problemas circulatorios y fiebre, lo que le impidió participar en la sesión de entrenamiento abierta del lunes.

Señaló que el exjugador de la academia del Chelsea apareció hoy en la sede del club, donde se sometió a exhaustivos exámenes médicos antes de realizar un ligero entrenamiento individual, en un primer paso hacia el regreso completo.

Medios alemanes confirmaron que Musiala es firme candidato a regresar a los entrenamientos grupales esta semana, para estar disponible de cara al esperado partido de la Supercopa ante el Borussia Dortmund el sábado.

Este incidente llega tras un periodo difícil que vivió Musiala, quien se ausentó durante los primeros seis meses de la temporada 2025-2026 por una fractura en el tobillo que sufrió en el Mundial de Clubes, antes de volver a jugar con la selección alemana en el Mundial 2026, del que Alemania se despidió en los dieciseisavos de final ante Paraguay.