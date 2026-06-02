El primer campo de fútbol Lay's RePlay de Europa del Este se ha inaugurado antes de la final de la Liga de Campeones de la UEFA del sábado para unir a la comunidad en torno al fútbol.

Este campo, parte de una red global de instalaciones Lay's RePlay, se ha construido con cerca de cuatro millones de envases reciclados de patatas fritas para ofrecer un espacio deportivo comunitario de alta calidad, pensado para usarse, compartirse y mantenerse a lo largo del tiempo.





Ubicado en Nyúldomb, el proyecto coincide con la final de la Liga de Campeones de la UEFA, reforzando el compromiso de Lay's con el fútbol y su papel como socio oficial del evento.

El proyecto se integra en PepsiCo Positive (pep+), el plan corporativo que busca beneficios para las personas y el planeta, y se desarrolla junto a la Fundación de la UEFA para la Infancia y Common Goal.

Lay's RePlay

En la inauguración estuvieron presentes los embajadores de Lay's Dominik Szoboszlai, centrocampista húngaro del Liverpool, y Orsolya Dencz, mediocampista del Újpest FC y de la selección femenina de Hungría.

«Recuerdo lo que se siente al ser un niño con grandes sueños y un balón en los pies», afirma Szoboszlai. «Momentos como esos te marcan. Hoy, como embajador de Lay's, puedo devolver algo a la sociedad y apoyar a quienes empiezan su camino. Sueña a lo grande, trabaja duro y nunca dudes de lo lejos que puedes llegar».

Lay's RePlay

Dencz añade: «Como futbolista, sé lo importante que es tener un espacio donde te sientas bienvenido, apoyado y libre para jugar. Me enorgullece formar parte de un momento que demuestra cómo el deporte puede inspirar, incluir y empoderar a la próxima generación aquí mismo, en Nyúldomb».

Durante la inauguración, los embajadores y los invitados jugaron con los jóvenes locales y participaron en retos de habilidad.

Gracias al juego compartido, las charlas informales y las demostraciones en directo, la inauguración fue una experiencia práctica y atractiva que reflejó el espíritu de Lay's RePlay. Tras el evento, el campo queda abierto a la comunidad con programas regulares para apoyar a los jóvenes.

Lay's RePlay

Adam Warner, vicepresidente de Alianzas Globales de Deportes y Entretenimiento de PepsiCo, concluye: «Lay's RePlay es una iniciativa global con una creencia clara: el fútbol crea oportunidades reales para los jóvenes y transforma comunidades».

«Desde su lanzamiento en 2021, el programa ha crecido hasta contar con 12 campos repartidos por los cinco continentes, lo que demuestra que este modelo funciona a gran escala. Lo que hace que RePlay sea tan eficaz es que cada campo combina la ambición global con la relevancia local, generando un impacto inclusivo e impulsado por la comunidad, al tiempo que integra la sostenibilidad a través de nuestra agenda PepsiCo Positive».

Warner continúa: «El fútbol es un lenguaje universal. Para los niños que se inician en el fútbol a una edad temprana, genera confianza y fomenta el trabajo en equipo. Contribuye mucho a su desarrollo y las oportunidades que puede crear para ellos en el futuro son muy especiales.

Lay's RePlay

«Esto podría ser el inicio de una carrera maravillosa. Espero que uno de estos niños juegue la final de la Liga de Campeones de la UEFA aquí, en Budapest, tal vez en 2046».

La iniciativa global, impulsada por Lay’s y la Fundación de la UEFA para la Infancia, transforma paquetes de patatas fritas vacíos en campos de fútbol sostenibles y con huella cero. Hasta la fecha, Lay’s RePlay ha llevado campos y programas comunitarios a 12 ciudades de 11 países —Sudáfrica, Reino Unido, Brasil, Italia, México, Estados Unidos, Egipto, Turquía, Colombia, España y Portugal—, beneficiando a más de 20 000 personas.

Lay's RePlay

Carine N'koué, secretaria general de la Fundación de la UEFA para la Infancia, añade: «La Fundación usa el poder del fútbol para ayudar a niños con pocas oportunidades. Lay's RePlay lo demuestra, convirtiendo el fútbol en fuente de esperanza, desarrollo e inclusión».

«En Common Goal aprovechamos el fútbol para promover educación, inclusión y cambio social duradero», añade el Dr. Vladimir Borkovic, fundador de Common Goal.

«Gracias a nuestra alianza global con Lay’s RePlay, hacemos esa misión realidad: creamos espacios, como este en Nyúldomb, donde los jóvenes pueden jugar, aprender y sentirse parte de algo».