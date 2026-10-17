Un nuevo escenario en el caso del Manchester City desata el pánico entre los clubes ingleses

Los clubes de la Premier League temen que la batalla del Manchester City para recurrir su condena se prolongue hasta la próxima temporada, lo que colocaría a la competición ante un "problema enorme".

Existe un clima de malestar por lo que parece ser la falta de voluntad del Manchester City de alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso durante la presente temporada y que cierre la incertidumbre que planea sobre la Premier League.

El Manchester City fue declarado culpable de prácticamente todos los cargos, de entre más de 100 relacionados con la violación de las normas financieras, después de que una comisión independiente concluyera que el club infló sus ingresos comerciales y redujo sus gastos por un valor de 920 millones de libras esterlinas.

La sanción esperada aún no se ha anunciado, y podría incluir una resta de puntos y la retirada de títulos al club, mientras que el Manchester City confirmó la presentación de un recurso contra el fallo.

Todo ello ha ensombrecido la temporada de la Premier League, ante las dudas sobre hasta qué punto la lucha por el título, los puestos que dan acceso a las competiciones europeas y el descenso se verán afectados por el caso del Manchester City.

Pero los rivales del Manchester City temen que el caso no se resuelva durante la presente temporada, dado que el club está dispuesto a explorar todas las vías posibles para recurrir el fallo y anularlo.

Una de las fuentes señaló, según el diario británico "Telegraph": "Las conversaciones entre los clubes giran en torno a que ninguna de las partes espera que el caso se resuelva durante esta temporada. Es un problema enorme, porque nadie sabe con certeza por qué está compitiendo, ni si las posiciones finales seguirán siendo válidas".

Todavía no se ha fijado la fecha de la vista de apelación, a la espera de la designación de una comisión que se encargue de examinar las pruebas. En circunstancias normales, la comisión de apelación debe emitir su decisión en un plazo de 12 semanas, según el reglamento de la Premier League, lo que significa que la fecha límite sería el 21 de enero.

El Manchester City podría impugnar la norma de las 12 semanas fijadas para la apelación, alegando que los cargos presentados contra el club son anteriores a la adopción de ese marco temporal.

La comisión de apelación puede revisar la decisión de la comisión de investigación, los documentos presentados y las actas de los testimonios de los testigos.

Por lo general, no se vuelve a interrogar a los testigos, lo que hace que este procedimiento sea distinto de un nuevo juicio completo.

Entre los posibles resultados figuran la confirmación de los fallos emitidos, la anulación de algunos o de todos ellos, o la devolución de algunas cuestiones para un mayor estudio. La comisión de apelación también puede remitir el caso a una nueva comisión para celebrar un nuevo juicio.

Sigue sin estar claro si el Manchester City está dispuesto a elevar el caso más allá de los organismos reguladores deportivos en caso de que su recurso sea rechazado.

El fallo que condenó al Manchester City también incluyó su falta de cooperación con la investigación que llevó a cabo la Premier League a lo largo de varios años.

La agencia Bloomberg informó de que unas conversaciones preliminares sobre un acuerdo económico se vinieron abajo por la insistencia del club en su inocencia, y no ha habido indicios de que esté dispuesto a cambiar de postura.

Una de las fuentes afirmó: "No parece que el Manchester City reconozca haber cometido ninguna infracción. Es lógico pensar que, tras ser declarado culpable de un número tan elevado de cargos, buscaría algún tipo de acuerdo, pero eso no parece posible en este momento. Todo el mundo está simplemente esperando la sanción, y eso no beneficia ni a la liga ni a los clubes".

El diario "Telegraph" reveló el viernes que la afirmación del Manchester City de poseer "pruebas concluyentes" que anularían el fallo de su condena en la apelación se basa en un enorme conjunto de correos electrónicos, cartas y extractos de cuentas bancarias.

Según personas conocedoras del caso, el nuevo examen de documentos gubernamentales de Abu Dabi, de recibos y de los testimonios de 24 testigos, pruebas que el club considera que la vista original excluyó de forma errónea, será el eje de sus esfuerzos para lograr una absolución total o parcial, o para reclamar un nuevo juicio.



