Un nuevo escándalo... ¿Recibió el árbitro del CAN «órdenes de arriba» tras la retirada de Senegal?

Según informan medios franceses, se han dado a conocer los detalles del recurso presentado por la Federación Marroquí de Fútbol ante la Comisión de Apelación de la CAF con el fin de obtener una decisión histórica que traslade la sede de la Copa Africana de Naciones 2025 de Senegal a los Leones del Atlas.

Tras perder la selección marroquí la final, disputada en Rabat hace dos meses y medio, por 0-1 ante su rival senegalés, la parte marroquí presentó un recurso ante la CAF, que fue aceptado por la Comisión de Apelación, la cual dictaminó que Marruecos tenía derecho a la corona.

El expediente marroquí se basó en los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo, que establecen que el equipo que «se niegue a jugar o abandone el terreno de juego antes de que finalice el partido» será considerado perdedor y quedará excluido de la competición.

Los jugadores de los Leones de la Teranga abandonaron el campo durante unos 12 minutos, en protesta por la decisión del árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala de pitar un penalti en el tiempo de descuento de la segunda parte, cuando el marcador estaba empatado a cero.

Sin embargo, la Federación Senegalesa no se dio por vencida y presentó a su vez una denuncia ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), una medida que fue bien recibida por Patrice Motsepe, presidente de la CAF, quien insistió en respetar la decisión final que emita el organismo, con sede en la ciudad suiza de Lausana.

Palabras graves

Por su parte, el diario «Le Monde», que ha tenido acceso a los informes oficiales relacionados con el caso, ha revelado nuevos detalles sobre este controvertido asunto.

En el recurso presentado por la Federación Marroquí de Fútbol contra las decisiones de la Comisión de Disciplina el 19 de febrero, el secretario general de la federación, Tarik Najem, aludió en su escrito a unas declaraciones calificadas de «embarazosas», atribuidas al presidente de la Comisión de Árbitros de la CAF, y relacionadas con posibles presiones sobre el árbitro de la final.

La investigación periodística publicada hoy domingo por «Le Monde» destaca las posturas defensivas y ofensivas de ambas partes, especialmente en lo que respecta a la interrupción del partido durante 12 minutos debido al regreso de los jugadores de Senegal a los vestuarios.

Antes de que se anunciara la victoria de Marruecos, la Federación Marroquí había impugnado las sanciones iniciales y, en un escrito legal de unas 40 páginas, Tarek Najem recogió unas palabras calificadas de graves, atribuidas a Olivier Safari, presidente del Comité de Árbitros de la CAF, durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el 13 de febrero en Dar es Salaam, Tanzania.

Según la nota marroquí, en las declaraciones atribuidas al presidente de la Comisión de Árbitros se afirma que «Olivier Safary reconoció la existencia de instrucciones institucionales dirigidas al árbitro del partido durante la interrupción del mismo por la retirada de los jugadores de Senegal, que exigían no sancionar a los jugadores de los Leones de la Teranga con tarjetas amarillas (lo que habría supuesto la expulsión de dos jugadores que ya habían sido amonestados), con el fin de garantizar la continuidad del partido a su regreso al terreno de juego».

La pregunta sigue en el aire: ¿recibió realmente el árbitro presiones de las altas esferas para no amonestar a los jugadores de Senegal con el fin de garantizar que el partido se completara?

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