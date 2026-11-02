Un nuevo escándalo golpea a Infantino: un privilegio excepcional de millones de dólares desata la tormenta

Informes periodísticos publicados por los diarios estadounidense "The New York Times" y francés "Le Monde" revelaron que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", recibió un trato económico especial, consistente en que la Federación asumió el pago de sus impuestos estadounidenses correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, por un importe estimado en cerca de 4 millones de dólares, durante su estancia en la ciudad de Miami de cara a la organización de la Copa del Mundo 2026.

Según lo expuesto por ambos diarios, el mecanismo de compensación fiscal adoptado por la FIFA para evitar conceder una ventaja económica o perjudicar a los empleados que se trasladaron a Estados Unidos para trabajar en la organización del Mundial, debía limitarse a los trabajadores de la Federación, sin incluir a los cargos electos, entre ellos Infantino.

Los informes señalaron que este trato se concedió al presidente de la FIFA en 2024 por decisión de un comité reducido encargado de fijar los salarios de los altos cargos, sin que quedara registrado en documentos oficiales de la Federación, lo que suscitó interrogantes sobre la base en la que se sustentó la decisión.

Los detalles no se detuvieron ahí, ya que los informes revelaron el papel de Bruno Chiomento, el abogado suizo y presidente del comité independiente de gobernanza, auditoría y cumplimiento de la FIFA, a quien le une con Infantino una relación de amistad que se prolonga desde hace cerca de 20 años, en el planteamiento y la discusión del asunto.

De acuerdo con la información publicada, Chiomento obtuvo privilegios especiales dentro de la Federación, pues fue el único presidente de comité que recibió la acreditación de "personalidad muy importante" para asistir a la Copa del Mundo, lo que le permite elegir los partidos que desea ver.

Asimismo, Chiomento percibe su salario anual de 250.000 francos suizos en la moneda suiza, a diferencia del resto de presidentes de comités que cobran sus emolumentos en dólares estadounidenses, lo que le otorga un beneficio derivado de la diferencia en los tipos de cambio.

Estos informes llegan en un momento en el que Infantino afronta las consecuencias del fracaso de su proyecto, presentado el pasado julio, para vender los derechos de la Copa del Mundo a inversores del sector privado, después de que el proyecto fuera recibido con oposición, en medio de informes sobre una iniciativa europea para boicotearlo en caso de seguir adelante con él.

Está previsto que el presidente de la FIFA dispute las elecciones a la presidencia de la Federación para un cuarto mandato el próximo 18 de marzo en la ciudad canadiense de Vancouver, siendo el único candidato anunciado hasta el momento.