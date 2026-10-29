En los últimos años, la segunda ronda de la Copa de Alemania ha sido a menudo un escollo para el Bayern de Múnich. En tres de las últimas seis temporadas, los muniqueses cayeron eliminados a estas alturas, en ocasiones de forma bochornosa. Esta vez no fue así: en una fría y lluviosa noche de miércoles, el Bayern se impuso finalmente con autoridad por 6-1 al 1. FC Magdeburg pese a todos sus problemas de plantilla.

Los muniqueses solo tuvieron que inquietarse durante un instante: después del tempranero gol de Michael Olise, Mateusz Zukowski marcó en el minuto 15 el empate momentáneo del Magdeburg. El principal responsable del gol encajado no fue el portero Jonas Urbig, ni tampoco Hiroki Ito, que desvió el disparo de forma decisiva. El principal responsable fue Jonathan Tah, que dejó actuar a Zukowski por la banda derecha. No fue su única acción floja del partido.

En ese sentido, la actuación de Tah ante el Magdeburg puede considerarse un nuevo episodio de una evolución muy sorprendente en el Bayern: un relevo (¿provisional?) en el centro de la defensa. Min-Jae Kim, a quien ya se daba prácticamente por descartado, parece estar desbancando cada vez más al internacional alemán de 30 años como titular junto al indiscutible Dayot Upamecano.

Jonathan Tah comenzó en el banquillo ante el Leipzig y el Arsenal

Kim llegó a Múnich en 2023 procedente del SSC Nápoles por 50 millones de euros, pero cometió demasiados errores graves en sus dos primeras temporadas. Por eso, Tah llegó libre del Bayer Leverkusen en 2025 y, desde entonces, fue titular junto a Upamecano en todos los partidos importantes. Kim quedó relegado a un papel de jugador de rotación y, como consecuencia, este verano se le consideraba candidato a salir. Pero, en lugar de quejarse públicamente o forzar un traspaso, siguió trabajando en silencio y esperó su oportunidad.

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Ya durante la gira asiática, el entrenador Vincent Kompany negó que hubiera una jerarquía clara en el centro de la defensa de cara a la nueva temporada. «No presentéis todo como algo tan absoluto», afirmó entonces el técnico, actualmente indispuesto. De hecho, al comienzo de la temporada Kompany también rotó en el centro de la defensa mucho más que en la campaña anterior. Y Kim ha dejado hasta ahora mejores sensaciones que Tah.

Tah firmó su peor actuación hasta la fecha en el 3-3 contra el Viking Stavanger en la Liga de Campeones hace dos semanas, cuando Kompany lo retiró del campo ya en el descanso. Después llegaron los dos primeros grandes partidos de la temporada, contra el RB Leipzig y el Arsenal FC. En ambos, Kim fue titular junto a Upamecano en el centro de la defensa. Sin embargo, el surcoreano de 29 años tuvo que salir en el descanso ante los Gunners por problemas en las ingles y no ha vuelto a jugar desde entonces.

Por tanto, Tah regresó al once inicial, pero no aprovechó su oportunidad. Contra el Magdeburg volvió a mostrarse lento en los duelos. Además, cuando su colocación no es perfecta, como ocurre ahora, sus carencias de velocidad quedan al descubierto por el arriesgado estilo de juego de los muniqueses. La velocidad máxima de Tah en esta temporada de la Bundesliga es de 32,02 km/h; Kim (33,5) y Upamecano (33,41) registran cifras claramente mejores.

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¿Volverá Min-Jae Kim al once inicial contra el BVB?

Kim ya estuvo de nuevo en el banquillo contra el Magdeburg. El sábado, en el próximo gran partido frente al Borussia Dortmund, podría regresar al once inicial y quizá conservar su puesto también el martes ante el Atlético de Madrid.

Preguntado después del partido contra el Magdeburg por la nueva situación en el centro de la defensa, Tah respondió con evasivas. Según dijo, el cuerpo técnico no les había comunicado «nada distinto» respecto a la temporada pasada. ¿Le había sorprendido haber empezado últimamente en el banquillo? «El entrenador decide quién empieza. Mucho más importante es cómo lo afronto y que esté preparado».

Por cierto, Tah también tuvo un comienzo irregular en su primera temporada en el Bayern, y sus problemas de entonces eran similares a los actuales. La diferencia: en aquel momento, Kompany siguió confiando en él sin vacilar. Tah fue titular en once de los primeros doce partidos de la temporada, mejoró mucho poco después y se convirtió en un jugador fiable y fundamental durante gran parte del resto de la campaña.