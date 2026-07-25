La Federación Italiana de Fútbol se acerca a resolver el expediente de la sucesión de Gennaro Gattuso al frente del cuerpo técnico de la selección nacional, tras unas intensas negociaciones en las que se rechazaron varios nombres importantes, con Andrea Pirlo destacando como el candidato con más opciones para dirigir a la Squadra Azzurra en la próxima etapa.

El diario Corriere dello Sport informó de que el director deportivo Paolo Maldini y su asesor Leonardo contactaron con Thiago Motta, exentrenador de la Juventus y del Bolonia, en un intento de convencerlo para asumir el cargo, aunque este rechazó la oferta pese a no estar vinculado a ningún club desde su salida de la Vecchia Signora en marzo de 2025.

La Federación Italiana había fracasado en atraer tanto a Pep Guardiola como a Carlo Ancelotti, lo que la empujó a buscar otras alternativas, ya que el nombre de Motta también estuvo ligado al club francés del Lille, que se decantó por el entrenador italiano Davide Ancelotti.

Los informes italianos apuntan a que la Federación está cerca de alcanzar un acuerdo definitivo con Pirlo, leyenda del fútbol italiano y exjugador de la Juventus y del Milan, que cuenta con una experiencia como entrenador modesta pero que goza de una gran confianza por parte de la dirección de la Federación para conducir a la selección hacia la recuperación de su gloria continental y mundial.

Este esperado nombramiento llega en medio del deseo de la Federación Italiana de abrir una nueva página tras los últimos fracasos, confiando en el gran legado futbolístico de Pirlo y en su capacidad para inspirar a una nueva generación de jugadores que devuelva el brillo a la Azzurra en las citas internacionales.