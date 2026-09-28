Un nuevo ataque iraquí golpea a Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27

Horas antes del esperado enfrentamiento entre las selecciones de Arabia Saudita e Irak en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", la polémica entre ambas partes volvió a primer plano, después de que unas nuevas declaraciones de una de las antiguas estrellas del fútbol iraquí desataran una oleada de críticas saudíes, trayendo de nuevo a la memoria un viejo incidente que caldeó el ambiente entre ambas selecciones en la pasada edición del torneo.

Las raíces de la crisis se remontan a Younis Mahmoud, exestrella de la selección iraquí, quien provocó la polémica durante la pasada edición de la Copa del Golfo, después de burlarse de la posibilidad de que la selección saudí se coronara campeona, limitándose a reír en una respuesta que enfureció a la afición saudí, que consideró su gesto una burla hacia las opciones de Arabia Saudita de competir por el título.

Las repercusiones del incidente no se detuvieron en los límites de las críticas de la afición, pues provocaron un estado de tensión antes del enfrentamiento que reunió a ambas selecciones en la fase de grupos, que terminó con la victoria de Arabia Saudita sobre Irak por 3-1, en un partido que aumentó el calor de la competencia entre ambas partes y devolvió a primer plano la polémica en torno a las declaraciones de Younis Mahmoud.

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Y antes del enfrentamiento de mañana, la escena volvió a repetirse de forma diferente, después de que Nashat Akram, exestrella de la selección iraquí, saliera con unas declaraciones en las que criticó la edición actual del torneo, considerándola la peor que ha visto en años, debido a lo que describió como la mala transmisión televisiva, lo que abrió la puerta a una nueva oleada de críticas saudíes en su contra.

Las declaraciones de Akram enfurecieron a un buen número de aficionados saudíes, que atacaron al exjugador a través de las plataformas de redes sociales, especialmente con la cercanía del enfrentamiento entre ambas selecciones en la tercera y última jornada de la fase de grupos, convirtiendo las críticas relacionadas con la cobertura televisiva en un nuevo eje de polémica entre las aficiones de ambas partes.

Y entre la crisis de Younis Mahmoud en la pasada edición y las declaraciones de Nashat Akram antes del enfrentamiento de mañana, se renueva el ambiente de tensión entre las aficiones antes del duelo entre Arabia Saudita e Irak, en un partido cuya importancia trasciende los cálculos de la clasificación a las semifinales, después de haber quedado rodeado de una polémica en aumento que devuelve a primer plano la sensibilidad de la competencia entre ambas selecciones en la Copa del Golfo.