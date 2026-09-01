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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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"Un nuevo alumno para el entrenador": Mourinho concede a una estrella del Real Madrid el "certificado de salvación" de la guillotina del mercado

Fichajes
Real Betis vs Real Madrid
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E. Camavinga
J. Mourinho
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Estaba en la lista de candidatos a la salida

Un informe periodístico habló, este martes, sobre el futuro de Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, cuya salida del conjunto blanco habían pronosticado numerosos informes durante el mercado de fichajes veraniego que termina esta noche.

El diario "Marca" afirmó que a Camavinga aún le queda mucho por hacer. El francés afronta su sexta temporada con el Real Madrid y tiene mucho que demostrar, y ello tras un verano en el que se suscitaron dudas sobre su futuro. Después de una temporada decepcionante, su nombre figuró en la lista de candidatos a salir para aliviar la carga económica, pero él nunca pensó en hacer las maletas, y la llegada de José Mourinho al banquillo vino a despejar cualquier duda. El técnico portugués le concedió un puesto en su once, y esa confianza es hoy su punto de partida para reivindicarse.

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Pero su verano no comenzó con buen pie. Fue excluido de la convocatoria de Didier Deschamps para la Copa del Mundo. Esta ausencia le permitió incorporarse antes a la pretemporada, hasta convertirse en uno de los alumnos más destacados de Mourinho en un centro del campo que sufre por falta de jugadores.

 Eduardo fue titular en tres de los cuatro partidos amistosos, y solo se sentó en el banquillo en el último encuentro.

Pero sus sensaciones fueron cambiantes. El rendimiento del francés osciló entre buenos momentos y otros frustrantes dentro del mismo partido, una irregularidad que suscitó dudas sobre su nivel.

 Pero esa irregularidad cambió ante el Málaga, donde solo cometió unos pocos errores y ofreció por fin el nivel que se le exigía. Aquel fue el punto de inflexión que necesitaba.

El mayor mérito de esta recuperación se atribuye a Mourinho. El técnico brindó su apoyo a Camavinga tras el partido ante el Málaga y lo elogió enormemente.

El técnico portugués declaró en rueda de prensa: "Camavinga, un jugador que no goza de mucha popularidad, hizo un gran partido. Estoy muy contento con su rendimiento".

Como el once del equipo se mantendrá prácticamente igual, el jugador francés tendrá más oportunidades de las que se esperaban al final de la temporada pasada.

 Los fichajes del verano fueron totalmente equilibrados, ya que Bernardo Silva se incorporó para ocupar el lugar de Ceballos, sin aumentar el número de jugadores del centro del campo, lo que permite un reparto equilibrado de los minutos de juego y ofrece a todos la oportunidad de participar.

En este escenario, el jugador francés debe aprovechar sus principales virtudes: su capacidad para cubrir amplios espacios, recuperar el balón y proyectarse hacia adelante lo convierten en una incorporación valiosa para el equipo.

Si logra mantener el nivel que mostró ante el Málaga, Camavinga posee todos los ingredientes para convertirse en un jugador fundamental en el once de Mourinho, uno de esos jugadores cuyo potencial el técnico portugués siempre ha sabido aprovechar al máximo.

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