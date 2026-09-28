Josep Pedrerol, presentador del programa español "El Chiringuito", generó polémica con un mensaje que publicó a través de su cuenta en la plataforma "X" tras el gol de Mikel Oyarzabal, que le dio a España la victoria por 3-2 ante Inglaterra en el estadio de Wembley.

Después del gol del delantero de la Real Sociedad, Pedrerol anunció con claridad su elección, señalando que Oyarzabal merece ganar el Balón de Oro, en una postura que refleja su gran admiración por el jugador vasco, al que ya había elogiado en varias ocasiones.

Oyarzabal no figuraba entre los candidatos al Balón de Oro, lo que hace que la elección de Pedrerol sea llamativa, especialmente en medio del debate en torno a los principales aspirantes al premio, entre ellos nombres como Lamine Yamal y Kylian Mbappé, además de la ausencia de jugadores que llamaron la atención durante la temporada como Raphinha y Pedri.

Oyarzabal comenzó el duelo ante Inglaterra desde el banquillo, antes de que el entrenador lo hiciera entrar en el minuto 54, cuando España perdía por 2-1.

Rápidamente, la entrada del delantero de la Real Sociedad contribuyó a cambiar la cara del partido, ya que Álex Baena marcó el gol del empate a continuación, antes de que llegara el momento más importante en los últimos minutos, cuando Oyarzabal aprovechó la ocasión y marcó el gol de la victoria por 3-2, completando la remontada de la selección española ante la afición inglesa en Wembley.

El gol decisivo devolvió el nombre de Oyarzabal al círculo del debate sobre los mejores jugadores de la temporada, pese a no estar dentro de la lista oficial de candidatos al Balón de Oro, mientras que Pedrerol fue más allá al elegir al jugador vasco como el más merecedor del premio, según su punto de vista.