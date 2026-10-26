Un nombre sorpresa toma protagonismo: cuatro entrenadores en la mesa del Manchester United para suceder a Carrick

Manchester United ha comenzado a estudiar opciones alternativas para asumir la dirección técnica del equipo, en medio de las crecientes dudas sobre el futuro de Michael Carrick, tras una serie de resultados negativos que aumentaron la presión sobre el técnico inglés.

Según fuentes de la cadena "ESPN", el club reevaluó la situación de Carrick después de la derrota ante el Bournemouth por 3-0 en el estadio de Old Trafford, ayer domingo, pocos días después de caer frente al Como por 4-1 en la Liga de Campeones de Europa.

El equipo no ha logrado ninguna victoria en los últimos 8 partidos en las distintas competiciones, lo que lo sitúa en el decimosexto puesto de la Premier League, a tan solo un punto de los puestos de descenso.

La lista de posibles candidatos incluye a Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, y al alemán Julian Nagelsmann, exseleccionador de Alemania, además de Kieran McKenna, exentrenador del Ipswich Town, quien dejó una impresión positiva en los responsables del United durante sus conversaciones con él en el verano de 2024, antes de tomar la decisión de mantener a Erik ten Hag.

También destaca el nombre del italiano Antonio Conte, que dejó el Nápoles en verano, ya que las fuentes señalan su disposición a entablar conversaciones con el club inglés en caso de que se pongan en contacto con él.

La directiva del Manchester United había realizado una evaluación de varios entrenadores antes de concederle a Carrick un contrato de dos años en mayo, tras su éxito durante el periodo en el que asumió el cargo de forma interina.

Con el descenso de los resultados, los informes apuntan a que el club se prepara para una posible destitución, aunque hasta ahora no se ha emitido ninguna decisión oficial.

Tras la derrota ante el Bournemouth, Carrick afirmó que no sabe lo que depara el futuro, al señalar: "Comprendo la situación perfectamente y, sinceramente, no espero nada concreto; seguiré trabajando como de costumbre".