Las miradas de los aficionados al fútbol se dirigen a una cumbre de alto voltaje, marcada por la tensión y la expectación, cuando el estadio Camp Nou acoja el próximo domingo el esperado Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, en un partido cuyos cálculos van más allá de la simple lucha por los puntos y se convierte en una auténtica prueba para los nervios de ambos equipos y de sus entrenadores.

El ambiente se enciende antes del esperado duelo ante la clara diferencia en la situación de los dos rivales: el Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, lidera la clasificación de LaLiga con 6 puntos de ventaja sobre su rival, el Real Madrid, lo que otorga al conjunto catalán una ventaja moral antes del esperado choque.

El Barcelona vive una etapa de optimismo y confianza, respaldado por victorias amplias y un rendimiento sólido en las distintas competiciones, mientras el Real Madrid atraviesa un estado de tensión y enfado, coincidiendo con el regreso del portugués José Mourinho a los banquillos y el aumento de las presiones y las críticas dirigidas al sistema arbitral español.

En medio de este clima cargado, ha surgido el nombre del árbitro que podría dirigir el encuentro más esperado de España, después de que el conocido programa "El Chiringuito" revelara que Alberola Rojas es el principal candidato para arbitrar el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.



